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【俄烏戰爭】普里戈任叛亂罪未撤銷 俄防長首現身（持續更新）

環球政治 18:20 2023/06/26

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續488日，美國政府高層官員認為，俄羅斯僱傭兵團「瓦格納」（Wagner Group）叛變代表俄國政府內部出現裂痕。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）與3國元首通電話，商討近日俄羅斯局勢變化。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。
  • 烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（6月26日）

 

【本港時間6月26日】

【18:19】俄羅斯媒體新聞社（RIA Novosti）報稱，普里戈任的叛亂刑事檢控未撤銷。

【14:18】俄羅斯媒體報稱，盛傳可能被撤換的防長紹伊古（Sergei Shoigu）自上周六（24日）瓦格帑叛變後首次露面，於周一（26日）檢視西部軍區，聽取部隊匯報在烏克蘭戰況。

【10:40】美國國務卿布林肯（Antony Blinken）指出瓦格納叛變只是開啟，事件結果仍然難以預料。他形容瓦格納叛變事件是直接挑戰普京政權，展示俄羅斯政府內確實出現分裂。【下一頁】

【07:14】澤連斯基周日先後與美國總統拜登（Joe Biden）﹑加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）及波蘭總統杜達（Andrzej Duda）通電話。

澤連斯基指與拜登談及近日俄羅斯發生的局勢變化，強調全球應持續向俄國施壓，直至國際秩序恢復。雙方據報亦商討加大國防合作，特別是長程武器。

【本港時間6月25日】

【19:04】普京周日（25日）發表電視講話，重申對烏克蘭的「特別軍事行動」仍是俄國優先目標，並表示對完成目標有信心。據悉，普京下周將照常主持俄羅斯國家安全委員會會議。

【19:04】美國有線新聞網絡（CNN）前駐莫斯科記者Jill Dougherty指出，普京不會原諒背叛者，相信普里戈任即使逃往白俄羅斯，普京只要認為對方是威脅，最終亦會出手處理。Dougherty亦表明，如今普京再無法維持強人形象。

【15:06】俄羅斯官媒塔斯社引述聯邦交通部，解除全國高速公路的限制。

【14:52】克里姆林宮指白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）成功斡旋，使普里戈任同意停止部隊向莫斯科進發。發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，不會追究任何參與今次行動瓦格納士兵責任。【下一頁】

【10:08】美國情報人員相信，普里戈任早已策劃挑戰俄國政府，但預料不到對方會如何迅速行動，使局勢急速升溫。

【本港時間6月24日】

【15:20】烏克蘭官員表示俄軍凌晨向首都基輔等，5個地區發動導彈襲擊，造成最少3人死亡，8人受傷。烏克蘭當局指，俄軍是次一共發射51枚導彈，烏方防空系統摧毀了41枚。

【15:00】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發表緊急電視講話，指普里戈任犯下叛國罪。他指起行動是一場武裝叛變，企圖從內部顛覆俄羅斯，對當局而言是致命打擊，會盡一切努力擊退襲擊。

【14:41】《路透社》引述俄羅斯安全部門消息人士報道，「瓦格納」已控制沃羅涅日州首府沃羅涅日（Voronezh）所有軍事措施。當地位於莫斯科以南310英里（約499公里）處。

【12:22】普里戈任釋出影片顯示他身處頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don），他指已控制了當地所有軍事基地，並敦促俄羅斯國防部長紹伊古（Sergey Shoygu）前往當地與他會面。

【11:52】莫斯科市長Sergey Sobyanin表示，正採取反恐措施加強安全。

【11:32】普里戈任指，僱傭兵團已入境俄羅斯南部地區羅斯托夫（Rostov），受到英雄般的歡迎。

【09:28】美國政治網站《Daily Kos》報道，白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）飛機已飛抵土耳其，未知他本人是否在機上。

【06:19】俄羅斯聯邦安全局（FSB）隨即以號召武裝叛亂為由，向普里戈任提出刑事檢控。

【03:23】俄羅斯僱傭兵團「瓦格納」（Wagner Group）首領普里戈任（Yevgeny Prigozhin）表示，俄羅斯軍隊襲擊「瓦格納」軍營，導致大量戰士被殺。他亦稱僱傭兵團將摧毀任何抵抗，呼籲所有俄羅斯加入反抗。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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