【俄烏戰爭】普京證實首批核武運抵白俄 形容烏軍反攻沒可能成功（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續479日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）證實，首批戰術核武已運到鄰國白俄羅斯。普京又稱，烏克蘭反攻至今損失180多輛坦克及超過400輛裝甲車，形容烏軍無機會取得成功。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（6月15日）

【本港時間6月17日】

【12:05】普京證實，首批戰術核武已運到鄰國白俄羅斯。他強調，俄羅斯只會在國家受到生存威脅時才動用核武，而目前沒有這個必要性。

【11:20】普京出席聖彼得堡國際經濟論壇，指俄羅斯今年全年經濟增長可達1.5%至2%，而失業率是從未見過這麼低的3.3%。對外貿易中，本幣使用取得明顯進，尤其是與中國的結算，超過8成使用盧布及人民幣。

【本港時間6月16日】

【11:09】烏軍將領Oleksii Hromov表示，部隊在南部兩次大型行動中，已奪回最少7個村莊及100平方公里領土，準備持續戰鬥收復更多領土。

【06:45】國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅斯（Rafael Grossi）訪問被俄羅斯佔領的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠時重申，現時應優先確保有足夠水源冷卻，並指核電廠一段時間內仍能安全運作。

【本港時間6月15日】

【07:57】埃爾多安表明，如果瑞典首都斯德哥爾摩持續有「恐怖分子」抗議土耳其，安卡拉政府便無法正面看待瑞典申請加入北約。【下一頁】

【00:29】普京表示，希望國防部盡快與僱傭兵簽合約，表明措施合理及合法。但俄羅斯僱傭兵集團「瓦格納」的首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）早已明言，不會與俄軍簽約。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀