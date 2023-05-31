【俄烏戰爭】普京批烏軍恐襲 俄邊境再傳爆炸聲（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續462日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）指控，烏軍無人機襲擊莫斯科富人區屬恐襲，意在恐嚇俄國民眾。俄國邊境別爾哥羅德地區（Belgorod）再傳遇襲釀成爆炸，據報一人喪生。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（5月30日）

【本港時間5月31日】

【11:31】普京稱平民成為攻擊目標，批評烏克蘭嘗試恐嚇俄羅斯人民，但強調俄空軍優秀地應對威脅。俄羅斯國防部指最少擊落8部烏軍無人機，只釀成小規模損毀。烏克蘭政府否認責任。

【02:10】別爾哥羅德地區首長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）表示，烏軍炮擊安置無家可歸長者及兒童的居所，導致一名保安死亡，另有兩人受傷。

【本港時間5月30日】

【14:16】路透社引述俄羅斯數個Telegram消息頻道指，當地周二較早時有4至10架無人機被擊落。莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）表示，無人機襲擊市內幾座建築物引致輕微損壞，但沒有人重傷。

【11:20】俄羅斯導彈墜落的碎片擊中一棟住宅大樓引發火災，導致一人死亡。

【11:05】俄軍罕見於日間襲擊基輔，大批居民湧至避難所。烏方估計俄軍改於日間施襲，是希望調整戰術。【下一頁】

【本港時間5月29日】

【17:13】俄羅斯新聞社（RIA）引導央行分析數據指出，截止今年3月為止一年內，外國企業陸續因對烏戰爭撤出俄羅斯時，同時撤走約360億美元資金（約2,819億港元）。

【11:01】烏軍表示，周日來襲的59架俄軍伊朗製自殺式無人機中，多達58架被擊落。總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指36架目標基輔的無人機全數被擊落，斥責俄羅斯以此形式「慶祝」當地紀念基輔。

【03:17】白俄國家安全委員會國務秘書Alexander Volfovich透露，西方使明斯克政府別無他選，只能同意俄羅斯在當地部署核武。官員更威脅，核武是戰略阻嚇武器，警告西方政治人物不要「超過紅線」。

【本港時間5月28日】

【19:01】俄羅斯駐英國大使Andrei Kelin受訪時揚言，俄軍在烏克蘭戰事中仍未開始「嚴陣以待」，強調俄羅斯資源充足，指現時外界對俄烏戰爭最大誤解正是以為烏軍最終會取勝。。Kelin亦表示，俄國希望有和平，希望烏克蘭不再威脅俄羅斯。他

【16:58】烏克蘭指俄軍出動破紀錄54架無人機，在當地時間周日（28日）凌晨攻擊首都基輔。烏空軍稱成功擊落52架俄攻擊無人機，但襲擊仍導致當地一名41歲男性死亡。

【14:24】烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，反擊是複雜過程，並無指定日期或時間，而是一個持續發生的進程，指部分行動已開始，例如破壞俄軍補給線及攻擊後方軍火庫。

烏軍指揮官Valerii Zaluzhnyi將軍亦表明，「奪回屬於我們事物的時間終於到來」，並展示重裝烏軍的照片。

【02:28】德國外交部確認，俄羅斯已決定限制當地工作的德國公民人數，多名在俄國從事德文教育及歌德學院（Goethe Institute）的德國公民職員將在6月不可再留在俄羅斯。

【本港時間5月27日】

【05:40】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指，俄羅斯導彈擊中國內第四大城市聶伯城（city of Dnipro）一間心理診所及獸醫診所，造成最少2人死亡，及30人受傷。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀