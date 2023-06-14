【俄烏戰爭】普京批烏反攻失敗 白俄稱數日內部署俄戰術核武（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續476日，烏克蘭聲稱，過去一周反攻期間已成功重新奪回南部7個村落的控制權。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）承認俄軍有損失，不過反指烏克蘭的反攻失敗。另外，白俄羅斯表示數天內會部署俄羅斯戰術核武。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（6月12日）

【本港時間6月14日】

【07:57】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）承認俄軍損失54輛坦克，不過反指烏克蘭的反攻失敗，稱烏軍損失兩成半至三成的外國供應軍車，其中包括160輛坦克。

【00:27】白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）表示，數天內會在白俄領土部署俄羅斯戰術核武，更指有需要的話，也有設施可以部署遠程導彈。

【本港時間6月13日】

【11:00】烏克蘭政府表示，烏軍在過去一周的反攻中在東南約100公里戰線成功從俄軍取回7個村落。總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表明，戰情仍然激烈，強調烏軍有取得進展。

【03:57】烏軍聲稱，俄羅斯炸毀東部頓涅茨克（Donetsk）Mokri Yaly河上的一座小型大壩，指控對方意圖藉此拖延烏軍反攻。

【本港時間6月12日】

【11:03】烏軍稱在頓涅茨克西部收復3個村莊，並展示士兵在房屋外掛起烏克蘭國旗的畫面。

【01:04】俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）要求，瓦格納全體需在月內與國防部簽約，接受俄軍指揮。但普里戈津明言，瓦格納不會與紹伊古簽約。

【本港時間6月11日】

【19:00】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，現時與烏克蘭並無任何對話基礎。

【15:00】俄國媒體報稱，美國公民﹑音樂家Michael Travis Leake被指涉嫌販賣Mephedrone，已被莫斯科警方拘捕。據指Michael Travis Leake已遭下令關押兩個月，面臨多項指控，最高可被判入獄20年。

美國國務院發出聲明稱已知悉有美國公民在俄羅斯被捕，將盡快尋求提供外交援助。

【10:23】澤連斯基首次明言，烏軍反攻及防禦同步展開，但他拒絕談及反攻階段或任何詳情。烏軍近日聲稱，在東部接近巴赫穆得特（Bakhmut）戰區及南部扎波羅熱（Zaporizhzhia）取得進展，並對俄羅斯目標發動長程轟炸。【下一頁】

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀