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【俄烏戰爭】土續拒撐瑞典入北約 普京想控制瓦格納（持續更新）

環球政治 11:12 2023/06/15

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續477日，土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）表明，除非瑞典同意阻止反土耳其示威，否則難以支持對方加入北約（NATO）。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）支持防長紹伊古（Sergei Shoigu），要求僱傭兵與國防部等簽合約。\。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。
  • 烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（6月14日）

【本港時間6月15日】

【07:57】埃爾多安表明，如果瑞典首都斯德哥爾摩持續有「恐怖分子」抗議土耳其，安卡拉政府便無法正面看待瑞典申請加入北約。【下一頁】

【00:29】普京表示，希望國防部盡快與僱傭兵簽合約，表明措施合理及合法。但俄羅斯僱傭兵集團「瓦格納」的首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）早已明言，不會與俄軍簽約。

【本港時間6月14日】

【07:57】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）承認俄軍損失54輛坦克，不過反指烏克蘭的反攻失敗，稱烏軍損失兩成半至三成的外國供應軍車，其中包括160輛坦克。

【00:27】白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）表示，數天內會在白俄領土部署俄羅斯戰術核武，更指有需要的話，也有設施可以部署遠程導彈。

【本港時間6月13日】

【11:00】烏克蘭政府表示，烏軍在過去一周的反攻中在東南約100公里戰線成功從俄軍取回7個村落。總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表明，戰情仍然激烈，強調烏軍有取得進展。

【03:57】烏軍聲稱，俄羅斯炸毀東部頓涅茨克（Donetsk）Mokri Yaly河上的一座小型大壩，指控對方意圖藉此拖延烏軍反攻。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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