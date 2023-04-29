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【俄烏戰爭】克里米亞燃料庫爆炸 普京明言俄不會自我孤立（持續更新）

環球政治 16:16 2023/04/29

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續430日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）強調，俄羅斯不會自我孤立，服從其他國家強加或制定的規定。烏克蘭多地周五（28日）遭俄軍導彈襲擊，死亡人數增至最少25人。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（4月28日）

【本港時間4月29日】

【16:13】克里米亞半島城市塞瓦斯托波爾（Sevastopol）據報遭遇無人機襲擊，導致一個燃料儲存庫起火。俄羅斯指派的市長Mikhail Razvozhaev表示，4個燃料庫爆炸起火。

【10:54】普京指俄羅斯正面臨西方集體經濟攻擊，促請國會議員及政府人員積極合作，而非等待困難時間度過。他批評國際外交系統已嚴重破壞，部分國家強行實行自己的規定。

普京指俄國不會自我孤立，將會與重視俄羅斯聲譽及有意合作的國家發展關係。

【00:25】烏克蘭首都基輔在內多個城市被俄軍導彈襲擊，官員指最少25人喪生。俄羅斯國防部表示，軍隊針對烏軍預備役部隊發動攻擊。

【本港時間4月28日】

【15:59】烏克蘭多地周五（28日）遭俄軍導彈襲擊，導致最少12人喪生，為近兩個月來俄軍最大規模空襲。烏軍聲稱，俄軍發射23枚導彈中21枚被擊落。

【10:37】鮑威爾被指1月時與「澤連斯基」一月時曾視像對話，他談及全球政治及經濟問題，儲局指無法確認影片真偽，強調內容無機密資料。【下一頁】

【01:56】俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，俄國不打算升級至核武衝突，但警告其他國家不要持續挑戰俄羅斯的耐心及底線。

【本港時間4月27日】

【10:30】俄羅斯僱傭兵團「瓦格納」（Wagner）指，烏軍準備展開春季反攻，將準備充足部隊派往烏東城市巴赫穆特（Bakhmut）。

【09:05】中國國家主席習近平應約與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）通電話，習表示，中國將派出歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就正式解決烏克蘭危機同各方進行深入溝通。

【本港時間4月26日】

【12:06】歐盟農業專員Janusz Wojciechowski表示，糧食轉口協議或只代表80%至90%的5種入口烏國農產品，並包括其他8種。但他相信將與烏方達成共識，其他歐盟國家亦支持協議。

【07:15】南非已向普京發出邀請，希望對方前來參加8月舉行的BRICS會議。由於南非屬ICC成員，ICC早前已對普京發出通緝令，南非或尋求退出，希望順利完成會議。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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