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【俄烏戰爭】克宮認對烏戰事艱難 巴赫穆特烏軍反推取進展（持續更新）

環球政治 11:17 2023/05/11

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續442日，俄羅斯政府承認，現時在烏克蘭的戰事十分困難，但強調會持續軍事行動。烏克蘭軍方表示，成功在巴赫穆特（Bakhmut）取得進展，向俄軍佔領區域推進。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。
  • 美國預計，俄軍去年12月反攻後，已造成最少10萬人死傷。

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（5月10日）

【本港時間5月11日】

【11:16】克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，對烏特別軍事行動已達成部分目標，亦嚴重破壞烏軍力量。他明言現時戰事狀況十分困難，但強調不會停止行動。

【02:10】烏軍表示，在巴赫穆特成功擊潰俄軍一個旅，並把戰線反推最多2公里。

【本港時間5月10日】

【11:27】瓦格納首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）表示，周一（8日）接獲軍事命令，指如果兵團離開巴赫穆特，將會被視為叛國。但普里戈津表明，如果彈藥持續不足，他們將會照樣撤離。

【03:08】32歲法新社攝影師Arman Soldin據報於周一，在巴赫穆特附近的城鎮被俄軍導彈爆炸擊中，最終命喪前線。

【本港時間5月9日】

【16:43】普京指俄羅斯正面對一場「真正」戰爭，如今人類文明抵達決定性的轉捩點。他指控西方試圖摧毀及分裂俄國，斥責西方破壞傳統價值，宣傳一個「搶略及暴力系統」，更批評西方已經忘記前蘇聯有份在二戰為戰勝納粹德國作出貢獻。

普京同時表明，非常自豪參與特別軍事行動，並向在場俄軍士兵表示，俄羅斯人民的未來將依靠他們，更稱全體俄羅斯人民會為士兵祈禱。

普京指俄羅斯希望有和平的未來，但西方卻持續散播仇俄及恐俄情緒。

【10:52】受最近莫斯科襲擊事件影響，俄羅斯全國勝利日慶祝規模降低，多地取消最經典的慶祝活動為「不朽軍團」巡遊（Immortal Regiment）。總統普京（Vladimir Putin）與政府高官預計將會現身，參與紅場巡遊閱兵儀式，並發表演講。 【下一頁】

【07:07】美國官員匿名透露，政府打算向烏克蘭提供達12億美元的長期軍援，協助烏克蘭加多防範俄羅斯無人機﹑火箭炮及地對空導彈襲擊。與先前軍援不同，今次美國有意幫助烏克蘭確保未來安全。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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