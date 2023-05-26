【俄烏戰爭】俄高官指戰事可能超過10年 美警告戰機非「神奇武器」（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續457日，俄羅斯僱傭兵集團「瓦格納集團」（Wagner Group）表明，將於下周四（6月1日）全面撤出烏東前線巴赫穆特（Bakhmut）戰區。美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）明言，戰機並非俄烏戰爭的「神奇武器」。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（5月25日）

【本港時間5月26日】

【14:20】俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）表示，俄烏戰爭可能維持十分長時間，戰事有機會達10年以上。梅德韋傑夫形容只要烏克蘭繼續存在「納粹」政權，一切停火只是暫時性質。

【10:57】瓦格納首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）指兵團會在6月1日完成交接，巴赫穆特戰事將由俄軍全面接管。

【01:48】奧斯汀稱歐洲盟友將協助訓練烏克蘭士兵使用F-16戰機，但強調有關行動成本高及十分複雜，不會是解決俄烏戰爭的方案。奧斯汀強調，防空系統仍然是烏克蘭目前最需要的軍備。

【本港時間5月25日】

【11:01】俄羅斯指控邊境地區別爾哥羅德（Belgorod）的親烏武裝分子使用美國製軍備，華府表示正調查事件，強調美國已向基輔明確表示，它不支持任何使用美國製軍設備的此類情況。

【05:40】俄羅斯僱傭兵集團「瓦格納集團」（Wagner Group）透露於巴赫穆特（Bakhmut）折損兩萬兵力。

【本港時間5月24日】

【14:07】日本首相岸田文雄周三（24日）表示，日本無計劃加入北約（NATO），但承認知道北約有意在當地設立聯絡辦公室。

【10:40】俄羅斯國防部聲稱，擊斃超過70名「烏克蘭士兵」，並把後者迫回烏克蘭境內。烏克蘭副防長Hanna Maliar宣稱，攻擊者是俄羅斯愛國分子，希望改變俄國政權。【下一頁】

【00:47】俄羅斯法庭下令，延長扣押格爾什科維奇至8月。美國政府再次呼籲俄羅斯，立即釋放格爾什科維奇。

【本港時間5月23日】

【10:41】別爾哥羅德地區首長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）指，當地兩個地區有房屋及政府建築被攻擊，並造成破壞。兩個反俄政府武裝組織分別宣稱，周一進攻別爾哥羅德地區。烏軍表明，烏方與俄羅斯別爾哥羅德地區襲擊事件無關。【下一頁】

【02:24】北約「北方集團」（Northern Group）的防長周一在波蘭召開會議，波蘭防長Mariusz Blaszczak指會議集中商討如何合作，加強12個歐洲北部國家的安全。

【本港時間5月22日】

【11:11】瓦格納首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）表示，已達成對巴赫穆特的軍事控制承諾，會在當地建立防守據點並移交至俄軍，會在周四撤兵衝突地區。

【08:22】俄羅斯駐美國大使安東諾夫（Anatoly Antonov）周一（22日）表明，烏克蘭無人員及能力執行F-16戰機行動，暗指北約（NATO）戰機援助等同直接參與衝突，揚言俄國政府會作出回應。安東諾夫亦重申，攻擊克里米亞（Crimea）等同攻擊俄羅斯本土。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀