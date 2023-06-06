【俄烏戰爭】俄稱再防烏軍反擊兼斃多人 美國增制裁（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續468日，俄羅斯再次聲稱成功阻擋烏克蘭的反擊，並指累計已擊斃多達約1,500名烏軍。美國加強制裁俄羅斯，對象為意圖影響摩爾多瓦選舉的人士。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（6月5日）

【本港時間6月6日】

【10:35】俄國防部稱烏軍經歷周一（5日）重大折損後，重組部隊並隨即再次在頓涅茨克（Donetsk）發起反擊。但俄軍被指再次成功阻止烏軍攻勢，揚言已累積擊斃約1,500名烏軍。

【08:51】美國財政部表示，制裁7名俄羅斯人，他們被指與俄羅斯情報機構有聯繫，意圖干預摩爾多瓦選舉及破壞當地民主。

【本港時間6月5日】

【10:32】俄羅斯國防部表示，在烏克蘭東部頓涅茨克（Donetsk）成功抵抗烏軍5個地點的反擊，同時聲稱擊斃多達超過250名烏軍。【下一頁】

【03:28】斯托爾滕貝格周日會見土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）後表示，瑞典﹑芬蘭及土耳其官員會面，希望解決土耳其及匈牙利的反對，爭取瑞典在7月北約峰會前成為成員國。

【本港時間6月4日】

【15:15】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）宣布，烏克蘭軍隊已準備好反攻，料派遣6萬兵力發動首輪攻勢。【下一頁】

【14:38】烏克蘭中部城市第聶伯羅（ Dnipro）住宅區遭遇空襲，一名兩歲女童喪生及有22人受傷。

【本港時間6月3日】

【07:45】烏克蘭首都基輔一對母女早前因避難所上鎖無法進入，於空襲期間喪生，基輔市長傑素高（Vitali Klitschko）下令避難所24小時開放。

【00:12】英國國防大臣華禮仕（Ben Wallace）出席新加坡香格里拉對話會議期間表示，英國支持烏克蘭加入北約（NATO），雖然 政治現實可能會減緩烏克蘭加入的進程，但道路仍向烏克蘭敞開。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀