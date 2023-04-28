  • 27°C
香港時間 : 2023428日 (週五) 16:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏戰爭】俄導彈襲烏多地最少12死 假澤連斯基與鮑威爾對話（持續更新）

環球政治 16:02 2023/04/28

分享：

分享：

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續429日，俄羅斯外交部重新，俄國核武底線不應被挑戰，重申盡力避免最惡劣情況。美國聯邦儲備局局長鮑威爾（Jerome Powell）遭人惡作劇，與假烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）對話。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（4月27日）

【本港時間4月28日】

【15:59】烏克蘭多地周五（28日）遭俄軍導彈襲擊，導致最少12人喪生，為近兩個月來俄軍最大規模空襲。烏軍聲稱，俄軍發射23枚導彈中21枚被擊落。

【10:37】鮑威爾被指1月時與「澤連斯基」一月時曾視像對話，他談及全球政治及經濟問題，儲局指無法確認影片真偽，強調內容無機密資料。【下一頁】

【01:56】俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，俄國不打算升級至核武衝突，但警告其他國家不要持續挑戰俄羅斯的耐心及底線。

【本港時間4月27日】

【10:30】俄羅斯僱傭兵團「瓦格納」（Wagner）指，烏軍準備展開春季反攻，將準備充足部隊派往烏東城市巴赫穆特（Bakhmut）。

【09:05】中國國家主席習近平應約與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）通電話，習表示，中國將派出歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就正式解決烏克蘭危機同各方進行深入溝通。

【本港時間4月26日】

【12:06】歐盟農業專員Janusz Wojciechowski表示，糧食轉口協議或只代表80%至90%的5種入口烏國農產品，並包括其他8種。但他相信將與烏方達成共識，其他歐盟國家亦支持協議。

【07:15】南非已向普京發出邀請，希望對方前來參加8月舉行的BRICS會議。由於南非屬ICC成員，ICC早前已對普京發出通緝令，南非或尋求退出，希望順利完成會議。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 軍事 俄羅斯 烏克蘭 戰爭 普京 澤連斯基 美國

下一篇文章

英國擬放棄今年廢除所有歐盟法例 仍保留約8成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Netflix打擊共享帳戶 西班牙用戶數字急跌百萬
Netflix打擊共享帳戶 西班牙用戶數字急跌百萬
外國350磅男日攝4000卡路里 減肥成功身體1處仍不可逆
外國350磅男日攝4000卡路里 減肥成功身體1處仍不可逆
英格蘭教會指耶穌都單身 應同等重視單身人士
英格蘭教會指耶穌都單身 應同等重視單身人士
外國婦投訴航空公司拒送蛋糕為愛兒慶生 因1事遭鬧荒謬
外國婦投訴航空公司拒送蛋糕為愛兒慶生 因1事遭鬧荒謬
【俄烏戰爭】俄導彈襲烏多地最少12死 假澤連斯基與鮑威爾對話（持續更新）
【俄烏戰爭】俄導彈襲烏多地最少12死 假澤連斯基與鮑威爾對話（持續更新）
碧咸大仔教整三文治再出事 網民狠批非傳統美式做法
碧咸大仔教整三文治再出事 網民狠批非傳統美式做法
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款