【俄烏戰爭】俄導彈襲烏多地最少12死 假澤連斯基與鮑威爾對話（持續更新）

下一篇文章
英國擬放棄今年廢除所有歐盟法例 仍保留約8成
俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續429日，俄羅斯外交部重新，俄國核武底線不應被挑戰，重申盡力避免最惡劣情況。美國聯邦儲備局局長鮑威爾（Jerome Powell）遭人惡作劇，與假烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）對話。
俄軍最新攻勢（4月27日）
【本港時間4月28日】
【15:59】烏克蘭多地周五（28日）遭俄軍導彈襲擊，導致最少12人喪生，為近兩個月來俄軍最大規模空襲。烏軍聲稱，俄軍發射23枚導彈中21枚被擊落。
【10:37】鮑威爾被指1月時與「澤連斯基」一月時曾視像對話，他談及全球政治及經濟問題，儲局指無法確認影片真偽，強調內容無機密資料。【下一頁】
【01:56】俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，俄國不打算升級至核武衝突，但警告其他國家不要持續挑戰俄羅斯的耐心及底線。
【本港時間4月27日】
【10:30】俄羅斯僱傭兵團「瓦格納」（Wagner）指，烏軍準備展開春季反攻，將準備充足部隊派往烏東城市巴赫穆特（Bakhmut）。
【09:05】中國國家主席習近平應約與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）通電話，習表示，中國將派出歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就正式解決烏克蘭危機同各方進行深入溝通。
【本港時間4月26日】
【12:06】歐盟農業專員Janusz Wojciechowski表示，糧食轉口協議或只代表80%至90%的5種入口烏國農產品，並包括其他8種。但他相信將與烏方達成共識，其他歐盟國家亦支持協議。
【07:15】南非已向普京發出邀請，希望對方前來參加8月舉行的BRICS會議。由於南非屬ICC成員，ICC早前已對普京發出通緝令，南非或尋求退出，希望順利完成會議。
緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】
責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀