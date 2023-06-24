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【俄烏戰爭】俄刑事起訴僱傭兵團「瓦格納」首領 烏批俄大壩死者被匿藏（持續更新）

環球政治 11:54 2023/06/24

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續486日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）指控，俄羅斯動員收集及匿藏赫爾松（Kherson）大壩被炸後的遇難人士屍體。俄羅斯反而指控烏軍，再次導彈襲擊連接克里米亞半島的大橋。

  • 俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。
  • 超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。
  • 透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。
  • 情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。
  • 烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

 

  • 烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。
  • 烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。
  • 超過800萬難民逃離烏克蘭。
  • 烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（6月22日）

【本港時間6月24日】

【11:52】莫斯科市長Sergey Sobyanin表示，正採取反恐措施加強安全。

【11:32】普里戈津指，僱傭兵團已入境俄羅斯南部地區羅斯托夫（Rostov），受到英雄般的歡迎。

【06:19】俄羅斯聯邦安全局（FSB）隨即以號召武裝叛亂為由，向普里戈津提出刑事檢控。

【03:23】俄羅斯僱傭兵團「瓦格納」（Wagner Group）首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）表示，俄羅斯軍隊襲擊「瓦格納」軍營，導致大量戰士被殺。他亦稱僱傭兵團將摧毀任何抵抗，呼籲所有俄羅斯加入反抗。

【本港時間6月23日】

【18:07】烏軍周五（23日）宣稱在南部戰線取得進展，副防長Hanna Maliar亦指成功在東部地區的庫普揚斯克（Kupiansk）及利曼（Lyman）阻擋俄軍進攻。Maliar強調，俄軍目標仍是全面控制頓涅茨克（Donetsk）及盧甘斯克（Luhansk）。

【11:19】新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）大壩缺堤後釀成洪水，導致不少烏克蘭民眾死亡。澤連斯基指俄軍組織特別小組，進入災區收集及匿藏遇難者屍體，試圖掩蓋俄軍暴行帶來的傷害。

【06:23】赫爾松地區的俄國安排官員聲稱，烏軍導彈襲擊當地一座連接克里米亞的大橋。據指大橋為快速進出克里米亞的通道，更改路線後進出克里米亞需時更長，被炸後料影響俄軍補給。

【本港時間6月22日】

【10:52】澤連斯基在訪問中表明，烏軍反攻不是荷里活電影，亦不會立即有結果，同時承認軍隊攻勢緩慢，指是俄軍大量鋪設地雷所置。【下一頁】

【04:06】英國外相祁湛明（James Cleverly）表示，全體北約盟友認可烏軍已符合加入的基本要求，英國支持烏克蘭入北約應有「快速通道」。法國外長科隆納（Catherine Colonna）亦暗示，與英國一樣支持烏克蘭更快加入北約。

【本港時間6月21日】

【11:20】烏克蘭表示，俄羅斯連夜再襲擊烏克蘭首都基輔等地的軍事及基建設施，包括遠離前線的西部地區。基輔幾座商業和行政建築物及部分民居受損，但沒有造成人命傷亡。

【06:28】英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）宣布撥款30億美元供烏克蘭重建，強調英國會與烏克蘭同行。

【本港時間6月20日】

【11:57】烏克蘭副防長Hanna Maliar證實，烏軍已經奪回Piatykhatky村，令烏克蘭最近兩周反攻重奪的定居點增至8個。【下一頁】

【08:10】英國政府宣布將收緊對俄羅斯的制裁措施，包括引入立法凍結資產，直到俄羅斯同意向烏克蘭支付賠償金。新措施將更要求，任何被制裁指定的個體需披露在英國持有的資產。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀

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