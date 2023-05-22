【俄烏戰爭】俄僱傭兵稱周四撤兵 俄批西方援烏戰機等同直接參與（持續更新）

俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續453日，俄羅斯僱傭兵集團「瓦格納集團」（Wagner Group）聲稱控制烏克蘭東部重鎮巴赫穆特（Bakhmut）失守後，表示周四（25日）將會撤出衝突地區。俄羅斯官員直指，西方援助烏克蘭戰機等同直接參與衝突，揚言政府會作出回應。

俄軍動員最少130萬，西方估計陣亡或嚴重受傷人數約20萬。

超過1,000間外國企業撤出﹑暫停或縮減俄羅斯業務。

透過獨立公投宣稱烏克蘭4個地區加入俄羅斯，吞併烏克蘭約15%領土。

情報估計，俄國實際奪取控制權烏克蘭領土約11%。

烏克蘭估計，至今俄軍已喪生超過20萬人

烏軍預料動員約50萬，估計約13萬人陣亡或嚴重受傷。

烏克蘭平民死亡人數超過8,000，但外界普遍相信喪生者人數更多。

超過800萬難民逃離烏克蘭。

烏克蘭估計4成供電基建受破壞。

俄軍最新攻勢（5月19日）

【本港時間5月22日】

【11:11】瓦格納首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）表示，已達成對巴赫穆特的軍事控制承諾，會在當地建立防守據點並移交至俄軍，會在周四撤兵衝突地區。

【08:22】俄羅斯駐美國大使安東諾夫（Anatoly Antonov）周一（22日）表明，烏克蘭無人員及能力執行F-16戰機行動，暗指北約（NATO）戰機援助等同直接參與衝突，揚言俄國政府會作出回應。安東諾夫亦重申，攻擊克里米亞（Crimea）等同攻擊俄羅斯本土。

【本港時間5月21日】

【16:14】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）否認烏克蘭東部城市巴赫穆特（Bakhmut）失守，但指巴赫穆特一切已被摧毀，只留在大家心中。【下一頁】

【15:35】澤連斯基周日（21日）與美國總統拜登（Joe Biden）會面，外界預料美國屆時會宣布新一輪對烏克蘭武器援助計劃。【下一頁】

【本港時間5月20日】

【16:48】G7發表聲明，強烈譴責俄羅斯入侵烏克蘭，直斥俄國違反國際法律。G7重申堅定不移地支持烏克蘭，直至烏國取得完整﹑合理合法及長久的和平。據悉，澤連斯基將以嘉賓身份，在會議最後一日加入「安全及穩定」會議一同商討。

【15:58】澤連斯基周六（20日）飛抵日本廣島，並在社交平台Twitter發文，表示將與烏克蘭的盟友及伙伴舉行會議。據悉，澤連斯基將與G7領袖召開雙邊會談。

【10:55】拜登在周五（19日）出席七大工業國集團（G7）峰會時，被指向盟友表示，支持聯合訓練烏軍接受F-16等戰機操控，但相信不會在美國舉行訓練。

【00:30】澤連斯基訪問阿拉伯國家聯盟（Arab League）峰會，並指摘中東國家對俄羅斯入侵烏克蘭「視若無睹」，呼籲各國應該保持獨立，避免被俄羅斯影響。

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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀