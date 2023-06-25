【俄烏戰爭】「瓦格納」停進軍莫斯科 西方情報據悉早知意圖（持續更新）

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【俄烏戰爭】瓦格納停進軍莫斯科 首領或去白俄 克宮不追究士兵
俄羅斯與烏克蘭戰爭已持續487日，俄羅斯僱傭兵團「瓦格納」（Wagner Group）同意停止向首都莫斯科揮軍，首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）相信會轉往白俄羅斯。美國媒體報稱，西方情報早知瓦格納有「反叛」意圖，但行動升級速度超越預期。
俄軍最新攻勢（6月22日）
【本港時間6月25日】
【15:06】俄羅斯官媒塔斯社引述聯邦交通部，解除全國高速公路的限制。
【14:52】克里姆林宮指白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）成功斡旋，使普里戈津同意停止部隊向莫斯科進發。發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，不會追究任何參與今次行動瓦格納士兵責任。【下一頁】
【10:08】美國情報人員相信，普里戈津早已策劃挑戰俄國政府，但預料不到對方會如何迅速行動，使局勢急速升溫。
【本港時間6月24日】
【15:20】烏克蘭官員表示俄軍凌晨向首都基輔等，5個地區發動導彈襲擊，造成最少3人死亡，8人受傷。烏克蘭當局指，俄軍是次一共發射51枚導彈，烏方防空系統摧毀了41枚。
【15:00】俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發表緊急電視講話，指普里戈津犯下叛國罪。他指起行動是一場武裝叛變，企圖從內部顛覆俄羅斯，對當局而言是致命打擊，會盡一切努力擊退襲擊。
【14:41】《路透社》引述俄羅斯安全部門消息人士報道，「瓦格納」已控制沃羅涅日州首府沃羅涅日（Voronezh）所有軍事措施。當地位於莫斯科以南310英里（約499公里）處。
【12:22】普里戈津釋出影片顯示他身處頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don），他指已控制了當地所有軍事基地，並敦促俄羅斯國防部長紹伊古（Sergey Shoygu）前往當地與他會面。
【11:52】莫斯科市長Sergey Sobyanin表示，正採取反恐措施加強安全。
【11:32】普里戈津指，僱傭兵團已入境俄羅斯南部地區羅斯托夫（Rostov），受到英雄般的歡迎。
【09:28】美國政治網站《Daily Kos》報道，白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）飛機已飛抵土耳其，未知他本人是否在機上。
【06:19】俄羅斯聯邦安全局（FSB）隨即以號召武裝叛亂為由，向普里戈津提出刑事檢控。
【03:23】俄羅斯僱傭兵團「瓦格納」（Wagner Group）首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）表示，俄羅斯軍隊襲擊「瓦格納」軍營，導致大量戰士被殺。他亦稱僱傭兵團將摧毀任何抵抗，呼籲所有俄羅斯加入反抗。
【本港時間6月23日】
【18:07】烏軍周五（23日）宣稱在南部戰線取得進展，副防長Hanna Maliar亦指成功在東部地區的庫普揚斯克（Kupiansk）及利曼（Lyman）阻擋俄軍進攻。Maliar強調，俄軍目標仍是全面控制頓涅茨克（Donetsk）及盧甘斯克（Luhansk）。
【11:19】新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）大壩缺堤後釀成洪水，導致不少烏克蘭民眾死亡。澤連斯基指俄軍組織特別小組，進入災區收集及匿藏遇難者屍體，試圖掩蓋俄軍暴行帶來的傷害。
【06:23】赫爾松地區的俄國安排官員聲稱，烏軍導彈襲擊當地一座連接克里米亞的大橋。據指大橋為快速進出克里米亞的通道，更改路線後進出克里米亞需時更長，被炸後料影響俄軍補給。
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責任編輯：嚴智勇、吳漢培、林建忠、鄭錦玲、李俊儀