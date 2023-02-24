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【TikTok被禁】歐盟委員會禁員工用TikTok　望保障網絡安全

科技 10:54 2023/02/24

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歐盟委員會要求員工在3月15日或之前刪除TikTok。除官方裝置外，有安裝官方應用程式的個人裝置亦受措施限制。

短片應用程式TikTok屢次被質疑其安全性，多國政府以保障國家安全為由，下令員工或提醒民眾刪除該應用程式。而歐盟委員會近日亦出於類似考慮，下令員工在手機和官方設備上刪除TikTok。

歐盟委員會要求員工在3月15日或之前刪除TikTok。除官方裝置外，有安裝官方應用程式的個人裝置亦受措施限制。如員工未能按時刪除TikTok，將不能使用官方應用程式，如商業用Skype及委員會的電郵。預計受影響的長期及合約員工有32,000人。

歐盟發言人Sonya Gospodinova指，管理委員會以安全為考量，保護委員會免受網絡安全威脅和攻擊，作出了禁止員工使用TikTok的決定。據外媒《BBC》引述歐盟消息人士指，歐盟理事會亦有意實施和委員會相同的措施。

TikTok對委員會的決定感失望。TikTok即使面對多方質疑，被指控收集用戶數據交給中國政府，以及在去年承認在中國的員工能獲取歐洲用戶的數據，仍堅持該應用程式與其他社交媒體沒有區別，並指委員會落實措施是基於對平台的錯誤想法。

【網絡安全】三星推安全防禦程式　阻擋圖片附件「零點擊攻擊」

多國已禁TikTok

事實上，美國和荷蘭等國都因網絡安全問題，率先勒令政府員工遠離TikTok。而上月歐盟官員亦在和TikTok行政總裁的會面中，警告TiKTok要保護歐洲用戶的數據安全，並認為平台要花很長時間才能重新獲取歐盟信任。

責任編輯：歐朗欣

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