【創科復牌】創科實業今早復牌 強烈否認沽空機構指控 股價高開近5%

遭沽空機構Jehoshaphat Research狙擊而昨日（23日）臨時停牌的藍籌工業股創科實業（00669），今早（24日）復牌，高開4.9%，暫報79.1元，升5.5%，成交額22.2億元。創科表示，將於適當時候另行發表公告，澄清及處理有關之指控，同時保留對Jehoshaphat或相關指控之負責人士以及對報告之刊發採取法律行動之權利。

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創科昨晚發布澄清公告，指通常並不會對於第三方的文章或報告作出評論。不過，公司強烈否認Jehoshaphat報告所載的指控，因該等指控包含眾多誹謗性、偏頗、斷章取義、不準確及不完整的陳述。

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公告指出，報告作者並無嘗試向集團確認，或收集任何有關集團財務報表的資訊。作為上市公司，董事會及管理團隊對會計常規及獨立審計財務報表充滿信心，對業務執行嚴格內部監控，以確保財務報表嚴格遵守香港財務報告準則。

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記者：郭秀慧