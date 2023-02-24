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【俄烏戰爭一周年】G20評估全球經濟損失 對俄額外制裁引爭議

環球經濟金融 10:52 2023/02/24

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今日（24日）為俄烏戰爭一周年，二十國集團（G20）財長及央行行長於印度開會，評估俄烏戰爭造成的全球經濟損失，有國家不認同對俄羅斯實施額外制裁。

【俄烏戰爭一周年】聯合國大比數通過決議 要求俄無條件立即撤兵 【下一頁】

國際貨幣基金組織（IMF）預測，全球今年的國内生產總值（GDP）增長2.9%，高於去年10月預測的2.7%，不過仍低於2022年3.4%的增長率。

美國財長耶倫（Janet Yellen）周四（23日）強調，全球經濟目前表現已勝於大部分人幾個月前的預測。

她指經濟狀況有改善的一部分原因，是G20成員國政府及央行採取有力行動，甚至不惜犧牲經濟增長來打擊通脹。

日本為今年七國集團（G7）輪值主席國，該國財務大臣鈴木俊一指，G7會密切關注制裁效果，按需要採取進一步行動。

德國財長林德納（Christian Lindner）則呼籲，必須向俄羅斯加大力度施壓，全面鼓勵俄羅斯經濟。

G7財長呼籲為烏克蘭提供進一步財政援助，並維持對俄羅斯的嚴厲制裁。

【俄烏戰爭一周年】回顧戰情與局勢發展圖輯 【下一頁】

不過路透社引述消息人士指，印度等G20成員國不希望對俄羅斯實施額外制裁。印度今年擔任G20輪值主席國，該國官員認為現有對俄制裁，正為全球帶來負面影響。

據悉，G20目前仍在討論公報内容，美方主張G20強烈譴責俄羅斯開戰後損害烏克蘭及全球經濟。不過印度嘗試保持中立，反對在公報使用戰爭一詞。

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責任編輯：鄭錦玲

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