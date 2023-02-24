【日圓走勢】日圓兌港元見5.74算　日本央行候任行長植田和男：通脹率未持續穩定達2%　維持超寬鬆貨幣政策

▲ 【日圓走勢】日圓兌港元5.83算上落 日本央行候任行長植田和男：通脹率未持續穩定達2% 維持超寬鬆貨幣政策

即將上任日本央行行長植田和男周五（24日）表示，日本通脹尚未持續穩定地達到央行的2%目標，認為維持超寬鬆貨幣政策屬合適。隨美元持續走強，日圓匯率持續走低，美元兌日圓報136.13，升逾1%；每百日圓兌港元報5.74算。

植田和男出席日本国会眾議院的確認聽證會上表示，近期消費者通脹上升主要是由於原材料進口成本飆升，而非國內需求強勁。植田和男警告，日本經濟復甦的不確定性仍然非常高，日本央行有理由維持超寬鬆的貨幣政策。

植田和男未評論如何調整YCC

植田和男說：「日本的通脹趨勢可能會逐漸上升，但通脹要持續穩定地達到日本央行的2%目標還需要一段時間。」他又稱：「刺激措施確實會產生各種副作用，但日本央行目前的政策是實現 2% 通脹率的必要、適當手段。」

事實上，日本通脹率超過2%，植田和男上任後面臨著逐步淘汰收益率控制曲線（Yield Curve Control，YCC）政策的棘手任務。他稱，「關於 YCC 未來的樣子有多種可能性」，但未有評論日本央行可能採取那些具體措施來調整YCC。

若取消刺激措施 會考慮提高準備金利率

植田和男稱，如果趨勢通脹顯著上升，日本央行2% 的目標持續實現，央行必須考慮貨幣政策正常化，但如果通脹趨勢缺乏力度，央行必須考慮如何維持其超寬鬆政策。

植田和男提到，如果日本央行要逐步取消刺激措施，將通過提高金融機構存放在央行的準備金利率而不是出售債券。

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