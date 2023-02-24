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【俄烏戰爭一周年】聯合國大比數通過決議 要求俄無條件立即撤兵

環球政治 10:40 2023/02/24

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聯合國在俄烏戰爭周年前夕舉行大會，並以大比數通過，要求俄羅斯立即及無條件由烏克蘭撤兵。32個成員國選擇投棄權票，當中包括中國。

【俄烏戰爭一周年】回顧戰情與局勢發展圖輯 【下一頁】

周四（23日）舉行的聯合國大會以141票支持﹑7票反對及32票棄權，大比數通過動議，促請俄國無條件立即撤出烏克蘭，並呼籲維持「完整﹑合理及長久的和平」（comprehensive, just and lasting peace）。

不過，與上次要求俄國撤兵動議相比，今次投贊成票成員國減少兩個。中國駐聯合國副代表戴兵表示，西方向烏克蘭提供武器無疑火上加油，只是加劑局勢惡化。

【俄烏戰爭一周年】關鍵時序 大事及戰況回顧 【下一頁】

戴兵表示，烏克蘭危機至今已有一年，衝突呈現長期化、擴大化趨勢，無數民眾遭受巨大苦難，外溢影響日益加劇，我們對此深感擔憂。

中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的、明確的，始終主張各國主權、領土完整都應該得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）則指出，聯合國大會大比數通過決議已充分表明，俄國必須停止非法入侵，烏克蘭完整領土必須恢復。而且經過一年戰爭後，全球仍大力支持烏克蘭。

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責任編輯：吳漢培

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