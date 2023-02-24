煤氣公司由已被列為香港法定古蹟的都爹利街煤氣燈開始做起，發展至今天已服務香港市民160年，業務不但多元化，其版圖更擴展至大中華，為市民提供可靠的燃氣服務，並積極支持香港特別行政區政府減碳策略，發展智慧能源業務，支持ESG及勇於創新研發智慧煮食爐，不斷為客戶帶來六星級的服務與體驗。

爲了慶祝這個重要的里程碑，煤氣公司更於銅鑼灣開設品牌160 周年銅鑼灣旗艦店，不但與名廚Stanley Wong合作開設集精緻和休閑概念於一身的現代餐廳 - CulinArt 1862，更開設煤氣烹飪中心專為法國Disciples Escoffier專業文憑而設的全新教室，以及售賣優質爐具、廚具及頂級廚櫃的零售客戶中心，並於今天舉行開幕禮。

為隆重其事，香港中華煤氣有限公司常務董事黃維義先生特別邀請到畢業於煤氣烹飪中心 X法國Disciples Escoffier專業文憑的星級畢業生梁詠琪Gigi到場支持，除了與名廚Stanley Wong合作即場製作甜品畫外，更從旁協助課程導師Chef Maxime示範製作巨型甜點，並與一眾嘉賓見証全新零售烹飪概念的誕生。

開幕禮率先由香港中華煤氣有限公司常務董事黃維義先生揭開序幕：「煤氣公司由當年經營街燈照明服務，發展到今日多元化的龐大業務，有賴團隊的努力，在為香港市民提供可靠的煤氣服務的同時，不望展望未來，不但積極支持可持續發展，更勇於創新地不斷為大家帶來全方位的服務與體驗，由提供優質爐具、廚具和頂級廚櫃等提升居家煮食體驗、以至由煤氣烹飪中心引進法國Disciples Escoffier專業文憑，甚至最新開設的CulinArt 1862餐廳，不斷為大家帶來驚喜。而我們亦將繼續努力以答謝廣大市民對煤氣公司的支持和信賴。」

畢業於「法國Disciples Escoffier專業文憑」的星級學員Gigi對全新的CulinArt 1862餐廳表示極為欣賞：「廚藝總監Stanley把他入行25年多來在德國、瑞士、美國等高級酒店當廚的經驗，在他擅長的歐陸多國菜呈現出來，而當中Chef’s Table更會由Stanley在客人面前即席創作獨一無二的甜品畫，把烹飪和藝術融為一體，為一趟無與倫比的味蕾體驗增添視覺享受。」活動中煤氣公司亦公佈將再度推出新一屆的法國Disciples Escoffier「烹飪藝術文憑」、「糕餅藝術文憑」及全新「烘焙藝術文憑」課程，更宣布煤氣公司特意把烹飪課室中的工作枱面換上特別適合製作法國糕餅的雲石，Gigi表示該她非常享受該課程，更揚言唯一遺憾是沒有更早報讀，更一再建議有興趣的大家要把握好機會：「每班只有16個名額，錯過了便要再等下一屆。」而剛完成闊別五年的演唱會的Gigi亦透露將重新出發：「我希望在音樂、電影和電視劇中取得平衡，特別是上年第一次拍電視劇便得到大家的肯定，為我打下強心針，希望會有更多不同的機會。同時我亦希望工作與生活同樣取得平衡，有足夠的時間予家人和興趣，繼續製作甜品和陶瓷。」

隨後，CulinArt 1862餐廳的廚藝總監Stanley Wong即席上台示範製作Chef’s Table Menu中的甜品畫，並由Gigi從旁協助，現場嘉賓無不為此精彩的表演而喝采。另外，曾任職於多間五星級酒店及曾於糕餅公開賽中奪冠的 「法國Disciples Escoffier專業文憑」導師Chef Maxime亦有到場，更與得意門生Gigi一同示範製作以中環都爹利街煤氣燈為靈感的巨型甜點裝飾，名廚細膩精準的工藝令大家看得目不轉睛。豎立在中環都爹利街的四盞煤氣燈早於1979年已被列為香港法定古蹟，是目前少數仍提供照明服務的煤氣燈。煤氣公司常務董事黃維義先生和與名廚Chef Stanley亦再次上台，與Chef Maxime和Gigi合力完成心作品作為揭幕儀式，而開幕禮由在接下來簡單而隆重的祝酒儀式劃上完美句號。

為慶祝「煤氣公司160 周年銅鑼灣旗艦店」盛大開幕，凡於旗艦店報讀指定烹飪課程，即可獲$160優惠券。（優惠期至31/3/2023）

煤氣公司160 周年銅鑼灣旗艦店

地址：香港銅鑼灣禮頓道 29 -30號華懋禮頓廣場地下及1樓

關於煤氣公司

香港中華煤氣有限公司(煤氣公司)於1862年成立，是香港歷史最悠久的公用事業機構，亦是本港規模最大的能源供應商之一，企業管理和營運均達到世界級水平。煤氣公司與時並進，與香港一起成長，由初期供應煤氣用於燃點街燈，發展到今天在大中華能源行業領先同儕。

o 全新高級多國美食藝術餐廳CulinArt 1862 www.culinart1862.com

o 煤氣烹飪中心的法國Disciples Escoffier專業文憑教室 escoffier.towngascooking.com

o 煤氣客戶中心 - 提供各種優質家居必備的時尚廚具家品

• 爐具 - 如IOT 智能爐具 www.towngasappliance.com

• 意大利Mia Cucina廚櫃 www.towngasmiacucina.com

焦點一：煤氣公司全新餐廳 CulinArt 1862

為慶祝成立160周年，煤氣公司特意與才華橫溢的廚藝總監Stanley Wong攜手合作，以他的廚藝之路及國際視野為靈感，匠心設計精緻如藝術品的多國美食佳餚，同時融入ESG 元素（生態、可持續、綠色），引領出兩種截然不同、極為多元化的味覺奇遇。

餐廳廚藝總監Stanley Wong是中德混血兒。他小時候已矢志當上一位主廚，中學畢業後隨即加入德國三年的學徒制作起點，入行至今超過二十五年。他曾經在德國、瑞士、美國等高級酒店當廚，亦曾於前南非總統曼德拉的登基典禮中招待全球政要的餐飲膳食。如今他希望回歸自身，在CulinArt 1862以他的亞洲血統為靈感，為他最擅長的歐陸多國菜添加一份輕盈及優雅感。

圓滿的晚餐少不了甜品，而他亦會在客人面前即場創作獨一無二的甜品畫，同時把他的烹調理念 - 將烹飪（Culinary）及藝術（Art）融為一體 —— 轉遞給客人。此區亦提供包場服務，最多可容納16位客人；同時貼合客人各種膳食需求，確保每位客人都能逐一細味主廚的心思創作，盡興而歸。

地址： 銅鑼灣禮頓道 29 號華懋禮頓廣場 1 樓

營業時間： 午市 - 星期一至五 中午12:00至下午4:00

早午餐 - 星期六、日及公眾假期 上午11:30至下午4:00

晚餐 - 星期一至日 晚上6:00至晚上11:00

電話： 2884 2603

焦點二：全新煤氣烹飪中心 X 法國Disciples Escoffier專業文憑教室

煤氣烹飪中心特意為Disciples Escoffier專業文憑打造了一個全城最矚目的烹飪課室，具備16個獨立學員工作區域，以雲石打造的工作枱面，特別適合整作法國糕餅，今年更特別推出全新烘焙課程，務求讓學生在最好的課室中，及最優秀的導師指導下，學習最專業的正宗法國廚藝。

為慶祝「煤氣公司160 周年銅鑼灣旗艦店」盛大開幕，凡於旗艦店報讀指定烹飪課程，即可獲$160優惠券。（優惠期至31/3/2023）

焦點三：煤氣公司零售客戶中心

追求生活質素的人必定渴求一個舒適的家居環境，而家居內配備的爐具用品自然是優質生活的重要部份。煤氣公司非常著重顧客的需要，致力提供六星級客戶服務，並於「煤氣公司160 周年銅鑼灣旗艦店」開設煤氣零售及客戶中心，提供一站式全面的爐具、廚具及廚櫃銷售及客戶服務。

豎立在中環都爹利街的四盞煤氣燈早於1979年已被列為香港法定古蹟，是目前少數仍提供照明服務的煤氣燈。煤氣公司舉辦「煤氣燈迷你模型慈善義賣」，以該四盞煤氣燈及所在的石階梯為原型，製作成精美的迷你模型套裝，扣除成本後收益將全數捐贈予「香港社區網絡」，幫助少數族裔兒童，以推動社會多元化，達致和諧共融。「煤氣燈迷你模型」每套售價港幣160元，即日起在「煤氣公司160 周年銅鑼灣旗艦店」有售。

(特約)