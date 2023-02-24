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【字節跳動】歐盟要求所有委員會員工於3.15前於工作手機移除TikTok　加國查TikTok處理用戶資料操作

股市 09:43 2023/02/24

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【字節跳動】歐盟要求所有委員會員工於3.15前於工作手機移除TikTok　加國查TikTok處理用戶資料操作

外電報道，歐盟執行機構表示，所有歐盟委員會的員工必須在其工作用手機中移除TikTok應用程式，並稱此舉是為了安全原因，所有員工要在3月15日前完成。根據歐盟的聲明，有關措施是為了「保護委員會免受網絡安全威脅，及可能被用於針對委員會企業環境的網絡攻擊行為」，當局會繼續審查其他社交媒體平台的安全性。
TikTok於歐洲有超過1.25億名用戶

TikTok於歐洲有超過1.25億名用戶

歐盟執行機構發言人指，新措施會適用於工作電話，但若員工的個人電話上有安裝歐盟應用程式，措施在其個人電話亦適用。

現時TikTok於歐洲有超過1.25億名用戶，27個歐盟成員國中，暫時沒有一個全面禁止使用TikTok，但荷蘭官員於1月曾要求公營機構停止使用TikTok。為提高歐洲政府對其信任程度，TikTok上周稱會在當地建立兩個新的數據中心。

TikTok據報耗資15億美元重組美國業務【下一頁】

TikTok隸屬於中資企業字節跳動公司旗下，由於美國及歐洲官員擔心用戶數據可能會落入中國政府手中，故對TikTok的審查愈趨嚴格。

另外，加拿大私穩專員公布，將與魁北克省、卑詩省及艾伯塔省（Alberta）的相關部門，共同審查TikTok的操作，檢查範圍包括TikTok在收集、處理及披露用戶個人資料的情況，並確保其符合加國法例。

【ET財智Talk】恒指全年走勢先低後高？ 東亞銀行李振豪分析中港股市最值博板塊

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相關文章：【抖音TikTok】字節跳動據報揭員工濫用權限　不當獲取TikTok 用戶數據

相關文章：【TikTok抖音】TikTok據報擴大與甲骨文的合作　並將應用程式用戶數據儲存於美國新部門

編輯：陳韻妍

經濟 科技戰 網絡保安 數據中心 外交 字節跳動 加拿大 中國 美國 歐盟
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