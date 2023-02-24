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【港股市況】網易挫10%、阿里巴巴跌4% 恒指跌近300點 銀娛逆市彈5%（不斷更新）
恒指低開127點，阿里巴巴 （09988） 績後跌2%，網易 （09999） 跌6%。同時，創科 （00669） 回應反指沽空機構報告斷章取義，股份今日復牌，彈近5%。另外，恒指季檢今日揭曉，並於3月13日（周一）正式實施。
財經日誌︰
即市走勢：
【11：01】領展 （00823） 今日供股除權，現跌2.8%，報50.25元。
【10：44】恒指跌311點，報20038點。
【10：20】恒指走低，現跌270點，報20081點。恒生科指跌2.2%，報4056點，創逾一個月低。
【10：10】商湯 （00020） 曾升6%，現逆市升3.8%，報2.49元。
【10：03】JS環球生活 （01691） 急挫16%，報8.01元，創去年11月30日低，成交額大增至4870萬元。公司昨（23日）收市後公布，擬議分拆將通過以擬議分配形式向股東實物分配公司持有的SharkNinja的全部股份的方式進行，並在美國證券交易所單獨上市。
【09：55】汽車股走弱，吉利 （00175） 跌3%，報11.08元，曾低見11.04元，創去年11月底低。長汽 （02333） 跌2.4%，比亞迪 （01211） 跌0.8%，蔚來 （09866） 跌6%。
【09：50】新世界 （00017） 初段曾閃崩一成，低見19.14元，現跌4.7%，報20.3元。
【09：45】太平洋航運 （02343） 升6%，報3元，創去年9月高。
【高息股業績】太平洋航運末期連特別息再派26仙 稱見短期逆風
【09：43】濠賭股逆市走強，銀娛 （00027） 升5.3%，澳博 （00880） 升2%，永利 （01128） 升1.6%，金沙 （01928） 升0.7%。
【09：38】恒指現跌逾200點，報20142點。恒生科指跌1.5%，報4087點。
【09：34】百度 （09888） 跌4%，報134.3元，為2月1日以來新低。
【09：31】蔚來 （09866） 跌半成，報76.85元，創一個月低。
【09：29】【業績│地產股】新世界低開2% 上半年基本溢利減少14% 息減少18%至0.46元 可預見的將來並沒有供股或配股計劃
【09：27】【業績｜濠賭股】銀河娛樂高開逾2% 全年轉蝕34.3億元 收入按年跌41.7% 不派末期息
【09：20】恒指低開127點，報20223點，阿里巴巴 （09988） 跌2%，網易 （09999） 跌6.3%。
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【網易9999】網易第4季Non-GAAP純利按年跌27% 每股派息5.4美仙 2022全年多賺15%
【09：15】恒指期貨現跌200點，報20150點。
【08：58】【港交所旗下】LME：3月20日亞洲時段重啟鎳交易
【08：39】創科實業 （00669） 今日復牌。
【沽空669】創科指沽空機構報告斷章取義 表明對財務報表充滿信心 股份周五復牌
【08：27】恒指黑期跌132點，報20204點。
【08：06】【燃氣設備股】中集安瑞科擬分拆液態食品業務於A股上市 並獲中證監受理
【07：45】中概股指數跌0.3%，收報7233點。網易ADR跌6.5%，阿里巴巴及百度ADR亦跌近3%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】道指倒升108點，報33153點；標指升0.5%，報4012點；納指升83點或0.72%，報11590點。輝達（美：NVDA）股價大漲14%，微軟（美：MSFT）升1.3%。
即睇美股收市：
港股上日市況，詳情請看：夜期收市跌266點 網易ADR低港6% 阿里美股低3%（不斷更新）
編輯：姚卓然