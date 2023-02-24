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【港股市況】恒指低開127點 網易挫6%、阿里巴巴跌2% 創科復牌後彈5%（不斷更新）
恒指低開127點，阿里巴巴 （09988） 績後跌2%，網易 （09999） 跌6%。同時，創科 （00669） 回應反指沽空機構報告斷章取義，股份今日復牌，彈近5%。
財經日誌︰
即市走勢：
【09：34】百度 （09888） 跌4%，報134.3元，為2月1日以來新低。
【09：31】蔚來 （09866） 跌半成，報76.85元，創一個月低。
【09：29】【業績│地產股】新世界低開2% 上半年基本溢利減少14% 息減少18%至0.46元 可預見的將來並沒有供股或配股計劃
【09：27】【業績｜濠賭股】銀河娛樂高開逾2% 全年轉蝕34.3億元 收入按年跌41.7% 不派末期息
【09：20】恒指低開127點，報20223點，阿里巴巴 （09988） 跌2%，網易 （09999） 跌6.3%。
【阿里消息】一文看清阿里業績4大重點 業績有一句最重磅（不斷更新）
【網易9999】網易第4季Non-GAAP純利按年跌27% 每股派息5.4美仙 2022全年多賺15%
【09：15】恒指期貨現跌200點，報20150點。
【08：58】【港交所旗下】LME：3月20日亞洲時段重啟鎳交易
【08：39】創科實業 （00669） 今日復牌。
【沽空669】創科指沽空機構報告斷章取義 表明對財務報表充滿信心 股份周五復牌
【08：27】恒指黑期跌132點，報20204點。
【08：06】【燃氣設備股】中集安瑞科擬分拆液態食品業務於A股上市 並獲中證監受理
【07：45】中概股指數跌0.3%，收報7233點。網易ADR跌6.5%，阿里巴巴及百度ADR亦跌近3%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】道指倒升108點，報33153點；標指升0.5%，報4012點；納指升83點或0.72%，報11590點。輝達（美：NVDA）股價大漲14%，微軟（美：MSFT）升1.3%。
即睇美股收市：
港股上日市況，詳情請看：夜期收市跌266點 網易ADR低港6% 阿里美股低3%（不斷更新）
編輯：姚卓然