【恒指夜期+ADR】夜期收市跌253點失2萬關　阿里美股低港3%（不斷更新）

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美國通脹升溫，原本PCE通脹數據較CPI數據遲公布，當月通脹情況，投資者早已根據CPI來部署，雖然儲局提高PCE數據重要性，但對市場影響力並未算大，不過，由於美國CPI權重改變，兩通脹數據關係仍要先看1月情況來觀察。

美國1月CPI按年由5.7%放緩至5.6%，而1月核心PCE則由4.6%升至4.7%，反而是加速惡化，市場對儲局現水平的息口能否控制通脹成疑。

夜期收市再急挫253點，收報19712點，跌穿2萬關。中概股指數跌3.9%，收報6953點，阿里美股失守90港元關，低港股3%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 131.44 -2.2% 騰訊ADR 342.24 -2.1% 滙豐ADR 59.69 +0.2% 阿里巴巴美股 87.33 -3.0%

北水錄82.4億元淨流入 為接近一年以來最多 大手買指數ETF及騰訊

北水連續4日錄淨流入，今日更錄得82.4億元淨流入，為去年3月中以來最多淨流入的一日。資金集中買指數ETF，盈富基金 （02800） 有39.1億元淨流入，騰訊 （00700） 及恒生國指ETF （02828） 分別有19.6及17.8億元淨流入；淨流出方面，美團 （03690） 及快手 （01024） 分別錄6.6及1億元淨流出。

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網易挫11%、阿里巴巴跌5% 恒指收跌341點、力守兩萬關

恒指低開127點後走低，一度低見20006點，收跌341點，報20010點，力守兩萬關，但連跌四周，本周累跌709點或3.4%。阿里巴巴 （09988） 績後跌5.4%，網易 （09999） 跌11.2%。同時，創科 （00669） 回應反指沽空機構報告斷章取義，股份今日復牌並彈4.4%。另外，恒指季檢今日揭曉，並於3月13日（周一）正式實施。

焦點股份及財經日誌︰

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大行報告：

【大行報告｜港交所】港交所曾跌3%再創年內低位 看清業績後最新大行目標價

【大行報告｜阿里巴巴】一文看清大行於阿里季績後最新分析：消費反彈乏力或限制今季CMR增長 長遠仍為復甦主要受益者

【大行報告】新世界發展削股息幅度超券商預期 大華繼顯續看好有8厘股息、富瑞指短期用作派息的資金有限

即市走勢：

【03：00】夜期收市再急挫253點，收報19712點，跌穿2萬關

【23：31】夜期再急挫216點，跌穿2萬關

【18：19】恒指夜期升11點，報19976點。

【18：15】北水錄82.4億元淨流入 為接近一年以來最多 大手買指數ETF及騰訊 恒指夜期微升11點

【18：00】【業績｜電盈】電訊盈科去年EBITDA增5.6%、ViuTV續錄盈利 派末期息28.48分、周息率9.75厘

【16：25】【新股IPO】泰山啤酒據報赴港上市 集資最多23億元 黎瑞剛CMC資本為第二大股東

【16：10】恒指收跌341點，報20010點，力守兩萬關，成交額1,163億元。阿里巴巴 （09988） 跌5.4%，網易 （09999） 跌逾10%，吉利 （00175） 跌5.6%。而創科 （00669） 復牌後升4%。

【16：00】恒指U盤前跌337點，報20013點。

【15：57】特海國際 （09658） 升3.5%，報19.4元，創上市新高，年初至今大升約95%。

【15：55】【比亞迪1211】比亞迪據報曾到菲律賓考察設廠選址 傳次季作出決定

【15：36】【領展供股】領展除淨意味供股塵埃落定 小股東仍可揀供股或唔供、但千萬不要做一件事！

【15：28】科技股受壓，恒生科指跌近3%，阿里巴巴 （09988） 跌5.4%，網易 （09999） 跌11%，美團 （03690） 、京東 （09618） 、百度 （09888） 、嗶哩嗶哩 （09626） 均跌3%至6.3%不等。

【15：19】吉利 （00175） 跌5.4%，報10.8元。長汽插一成，報11.24元。蔚來 （09866） 跌6%，小鵬 （09868） 跌2.9%。

【15：08】恒指尾市挫285點，報20063點。

【15：03】碧桂園服務 （06098） 跌4.4%，報15.2元，創三個月低。

【15：00】阿里巴巴 （09988） 曾跌5%，現跌4.8%，報90.55元。

【14：58】太平洲航運 （02343） 升9.2%，報3.09元。

【14：52】【財政預算案2023】許正宇：發債優先撥予MPF投資與政府財赤無關 持續檢討港股印花稅

【14：39】JS環球生活 （01691） 大跌19.8%，報7.66元。

【14：26】【Big 4】國企漸停用Big 4？ 四大會計師行近期再中標國企合約、一年業務收入多少？

【14：03】商湯 （00020） 升5%，報2.52元。

【13：18】恒指午後跌246點，報20105點。

【12：37】【港交所388】歐冠昇2022年總薪酬再增逾兩成、逾8600萬 哪項報酬遠勝李小加？

【12：12】潤歌互動 （02422） 經調整純利不少於8020萬元人民幣，按年增長不少於26.1%。

【12：00】恒指半日跌287點，報20063點，力守兩萬關。阿里巴巴 （09988） 跌4%，網易 （09999） 跌9.5%。銀娛 （00027） 及創科 （00669） 逆市升5%。

【11：55】【口罩令】陳茂波：爭取3月底前解除口罩令

【11：51】 蔚來 （09866） 插7.2%，報75.2元。據路透報道，蔚來計劃在合肥市建設其第一家電池廠，生產類似Tesla（美：TSLA）使用的大型圓柱形電池。 該工廠的電池年產能將達到40GWh，可為約40萬輛長續航電動汽車提供動力。

【11：43】都市麗人 （02298） 升6.6%，報0.405元，本月已累升1倍。

【11：32】港交所 （00388） 跌2.5%，報319.4元，創兩個月低。

【11：25】百度 （09888） 現跌5%，報132.8元。百度副總裁李碩表示，百度的AI產品「文心一言」很快就會推出，並 將在五大金融場景落地，有 400多家頭部企業宣布加入百度「文心一言」生態。

【11：18】香港航天科技 （01725） 升7.3%，報13.74元。

【11：05】長汽 （02333） 跌8.6%，報11.42元。蔚來 （09866） 亦插7%，報75.35元。

【11：01】領展 （00823） 今日供股除權，現跌2.8%，報50.25元。

【10：44】恒指跌311點，報20038點。

【10：20】恒指走低，現跌270點，報20081點。恒生科指跌2.2%，報4056點，創逾一個月低。

【10：10】商湯 （00020） 曾升6%，現逆市升3.8%，報2.49元。

【10：03】JS環球生活 （01691） 急挫16%，報8.01元，創去年11月30日低，成交額大增至4870萬元。公司昨（23日）收市後公布，擬議分拆將通過以擬議分配形式向股東實物分配公司持有的SharkNinja的全部股份的方式進行，並在美國證券交易所單獨上市。

【09：55】汽車股走弱，吉利 （00175） 跌3%，報11.08元，曾低見11.04元，創去年11月底低。長汽 （02333） 跌2.4%，比亞迪 （01211） 跌0.8%，蔚來 （09866） 跌6%。

【09：50】新世界 （00017） 初段曾閃崩一成，低見19.14元，現跌4.7%，報20.3元。

【09：45】太平洋航運 （02343） 升6%，報3元，創去年9月高。

【高息股業績】太平洋航運末期連特別息再派26仙 稱見短期逆風

【09：43】濠賭股逆市走強，銀娛 （00027） 升5.3%，澳博 （00880） 升2%，永利 （01128） 升1.6%，金沙 （01928） 升0.7%。

【09：38】恒指現跌逾200點，報20142點。恒生科指跌1.5%，報4087點。

【09：34】百度 （09888） 跌4%，報134.3元，為2月1日以來新低。

【09：31】蔚來 （09866） 跌半成，報76.85元，創一個月低。

【09：29】【業績│地產股】新世界低開2% 上半年基本溢利減少14% 息減少18%至0.46元 可預見的將來並沒有供股或配股計劃

【09：27】【業績｜濠賭股】銀河娛樂高開逾2% 全年轉蝕34.3億元 收入按年跌41.7% 不派末期息

【09：20】恒指低開127點，報20223點，阿里巴巴 （09988） 跌2%，網易 （09999） 跌6.3%。

【阿里消息】一文看清阿里業績4大重點 業績有一句最重磅（不斷更新）

【網易9999】網易第4季Non-GAAP純利按年跌27% 每股派息5.4美仙 2022全年多賺15%

【09：15】恒指期貨現跌200點，報20150點。

【08：58】【港交所旗下】LME：3月20日亞洲時段重啟鎳交易

【08：39】創科實業 （00669） 今日復牌。

【沽空669】創科指沽空機構報告斷章取義 表明對財務報表充滿信心 股份周五復牌

【08：27】恒指黑期跌132點，報20204點。

【08：06】【燃氣設備股】中集安瑞科擬分拆液態食品業務於A股上市 並獲中證監受理

【07：45】中概股指數跌0.3%，收報7233點。網易ADR跌6.5%，阿里巴巴及百度ADR亦跌近3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】道指倒升108點，報33153點；標指升0.5%，報4012點；納指升83點或0.72%，報11590點。輝達（美：NVDA）股價大漲14%，微軟（美：MSFT）升1.3%。

即睇美股收市：

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港股上日市況，詳情請看：夜期收市跌266點 網易ADR低港6% 阿里美股低3%（不斷更新）

編輯：姚卓然