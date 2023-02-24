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【美國加息】摩通戴蒙：聯儲局「對通脹失去了一點控制」　料需維持高利率更長時間

股市 08:22 2023/02/24

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【美國加息】摩通戴蒙：聯儲局「對通脹失去了一點控制」　料需維持高利率更長時間

美國摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）認為，聯儲局對通脹失去了一點控制，並預料未來需要維持高利率一段更長時間。

戴蒙接受外電訪問指，非常尊重聯儲局主席鮑威爾，但認為當局對通脹失去了一點控制。他相信，聯儲局可能須進一步加息，並維持高利率一段頗長時間，才可令通脹逐步回落至當局2%的目標。

同時，戴蒙又指，美國經濟現況良好，更直言「消費者有很多金錢，他們在花錢。又有很多工作機會」，然而他認為，這只是今天的事，但未來會有些「驚嚇」情況出現，總會有不確定的因素伴隨左右，實為正常不過。

美聯儲拒絕就此事置評。

相關文章：

【美國加息】摩通戴蒙：勿太早為抗通脹發表勝利宣言　考慮出訪中國「維繫關係很重要」

【美國經濟】新債王岡拉克：已為美國經濟硬著陸作準備　籲投資者保持警惕

【美國加息】100人參與議息　會議紀錄：少數成員促加息0.5厘　鷹王布拉德、梅斯特事先對號入座

編輯：姚卓然

加息 美股 貨幣政策 戴蒙 美國聯儲局
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