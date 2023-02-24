▲ 【美國加息】摩通戴蒙：聯儲局「對通脹失去了一點控制」 料需維持高利率更長時間

美國摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）認為，聯儲局對通脹失去了一點控制，並預料未來需要維持高利率一段更長時間。

戴蒙接受外電訪問指，非常尊重聯儲局主席鮑威爾，但認為當局對通脹失去了一點控制。他相信，聯儲局可能須進一步加息，並維持高利率一段頗長時間，才可令通脹逐步回落至當局2%的目標。

同時，戴蒙又指，美國經濟現況良好，更直言「 消費者有很多金錢， 他們在花錢。又有很多 工作機會」 ，然而他認為，這只是今天的事，但未來會有些「驚嚇」情況出現，總會有不確定的因素伴隨左右，實為正常不過。

美聯儲拒絕就此事置評。

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編輯：姚卓然