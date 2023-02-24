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【燃氣設備股】中集安瑞科擬分拆液態食品業務於A股上市　並獲中證監受理

股市 08:05 2023/02/24

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【燃氣設備股】中集安瑞科擬分拆液態食品業務於A股上市

中集安瑞科 （03899） 宣佈，正考慮以A股獨立上市的方式建議分拆集團液態食品業務，並於中國的證券交易所獨立上市。公司指，相關上市輔導備案材料已向中國證券監督管理委員會江蘇監管局報送並獲受理。

中集安瑞科表示，憑藉其可擴展集成解決方案，液態食品業務主要從事為液態食品生產商提供總包解決方案，其中包括設計及製造用於儲存及加工液態食品（如啤酒、蒸餾酒、果汁及牛奶等）的食品級不銹鋼罐及銅蒸餾設備，以及為液態食品行業提供工程、採購及安裝服務。

董事會相信，建議分拆及上市將透過識別及確定液態食品業務的獨立企業價值，為集團現有股東提升價值。

相關文章：

【清潔能源】中集安瑞科︰未來能源以可再生能源為主、天然氣為輔

【業績│燃氣設備股】中集安瑞科半年多賺15%不派息　氫能業務收入增長175%

【新股IPO】中國燃氣︰尚未就任何潛在分拆上市作出明確決定　此前報道指擬分拆增值業務

編輯：姚卓然

 

 

 

港股 分拆 中集安瑞科（03899）
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