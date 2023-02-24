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【阿里巴巴業績】張勇：三大長期戰略的「天花板足夠高，市場足夠大」

股市 03:03 2023/02/24

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阿里巴巴（09988）上季業績勝預期，阿里巴巴主席兼首席執行官張勇表示，隨著疫情政策的放開和感染高峰的渡過，一切正迅速重回正軌中。從大的市場看，消費信心和企業信心正在回暖，物流恢復了正常運作，整個供應鏈、產業鏈變得活躍，各行各業數字化的進程也顯著加速。在此大背景下，集團的各項業務也呈現出向好趨勢。

上季淘寶天貓GMV按年下降中個位數。張勇指，春節期間內地電商業務仍受到挑戰，但隨着2月疫情和假期影響的消除，工作生活回到正常狀態，消費出現恢復勢頭，特別是服飾、運動戶外等品類增速恢復良好，商家也期望在新一年「大幹一場」，經營動力有所提升。

在長期戰略上，阿里聚焦在消費、雲計算和全球化3方面，張勇強調，這3個戰略的「天花板足夠高，市場足夠大」，技術仍在演進中，集團仍然能找到巨大的機會，故現時不是要尋找新的戰略賽道。例如在消費賽道上，假設中國未來10年的經濟增長能夠持續達到5%，相信消費貢獻的佔比會愈來愈大。

另外，阿里指，暫時未有考慮加大回購計劃，集團仍有逾210億美元的額度可用，現時重要是在合適時點做好回購。

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