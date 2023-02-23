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【阿里巴巴業績】張勇：未來算力需求是「幾何級數」增長　將從5方面鞏固阿里雲

股市 23:51 2023/02/23

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張勇：未來算力需求增長是「幾何級數」　將從5方面鞏固阿里雲

阿里巴巴 （09988） 旗下阿里雲高層去年底大執位，主席兼首席執行官張勇兼任阿里雲智能的總裁。張勇表示，這個決定是於雲計算是阿里巴巴面向未來的核心戰略之一，隨着技術持續發展，料生成式AI及VR（Virtual Reality，即虛擬實境）等帶來的算力需求將是「幾何級數」的增長，集團將從五方面鞏固和加強阿里雲的市場領先地位。

阿里未來將從5方面鞏固和加強阿里雲的市場領先地位，包括︰1）提升雲計算服務的穩定和安全、2）繼續建設和繁榮雲計算的技術和產業生態、3）和合作夥伴為客戶提供智能化的行業解決方案、4）釘釘和雲計算一起形成雲釘一體、雲端一體的服務、5）構建好自己的預訓練大模型，並為市場上的多種模型和應用提供好算力支撑。

張勇指，創新和其他新技術不僅對阿里雲也對阿里巴巴集團的未來有關鍵影響。他形容，雲產業在中國及全球迎來歷史機會，並形容自己對這件事「好passionate（熱情）」。

另外，張勇又指，要重視公有雲的發展，因具有規模化的效應，集團會積極爭取。

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編輯：袁諾曦

港股 阿里巴巴－SW（09988） 張勇 阿里雲 阿里巴巴
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