【沽空669】創科指沽空機構報告斷章取義　表明對財務報表充滿信心　股份周五復牌

創科實業 （00669） 今日遭沽空機構沽空，並被指控其透過透過操控會計來誇大利潤，製造出完美的利潤率曲線。創科晚上發公告指，強烈否認該報告所載之指控，並提到該等指控包含眾多誹謗性、偏頗、斷章取義、不準確及不完整之陳述，表明對獨立審計之財務報表充滿信心。公司已申請周五（24日）上午九時復恢復買賣。

沽空澄清往往有兩大方向

創科公告提到，沽空報告之作者並無嘗試向集團確認或收集任何有關本集團財務報表之資訊。集團作為上市公司，董事會及其管理團隊均嚴格看待其受信責任，並對採納之會計常規及獨立審計財務報表充滿信心。此外，公司亦會對業務執行嚴格的內部監控以確保集團之財務報表嚴格遵守香港財務報告準則，真實及公平地反映集團財務狀況。

以往上市公司遭沽空機構狙擊後，不外乎以兩個方法澄清，其中一個當然是由相關公司發公告，將沽空報告疑點逐一擊破；但仍有機會如瑞聲科技 （02018） 2017年遭沽空時一樣，由多間大行發報告「護航」穩住股價，且看創科事件最終如何解決。

3月1日公布去年全年業績

公司亦提醒，相關指控乃沽空機構之個別意見，在一般情況下，其利益未必與股東利益相符一致，而其亦可能蓄意打擊對公司及管理層之信心，損害公司聲譽。又表示會保留對 Jehoshaphat 及╱或相關指控之負責人 士以及對報告之刊發採取法律行動之權利。

集團認為沽空報告載有誤導陳述及無根據指控，可能會導致不尋常價格波動，建議股東及潛在投資者於買賣創科股份時務請審慎行事。公司定於3月1日公布去年全年業績。

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編輯：葉志偉