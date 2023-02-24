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【阿里消息】一文看清阿里巴巴業績4大重點　業績有一句最重磅（不斷更新）

股市 12:45 2023/02/24

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阿里消息不斷更新

阿里巴巴 （09988） 公布季度業績，收入及經調整純利超預期。阿里巴巴美股（美：BABA）盤前股價造好，一度升7%，但正股時段由升倒跌0.6%，收報94.18美元，相當於92.36港元，較港收市價95.15元低2.9%。阿里巴巴業績有四大重點：

  • （1）主要業務中國商業客戶管理收入跌幅達9%，阿里解釋是因為消費需求減少、競爭持續，以及疫情，反而直營收入大升10%，阿里指由於盒馬和阿里健康 （00241） 的直營業務的收入增長所貢獻。
  • （2）增長強勁業務是菜鳥及國際商業，分別增長26.6%及18.3%，國際商業增長主要是由於Trendyol的收入增長。
  • （3）雲業務僅增長3%，至201.79億元人民幣，業績報告解釋以「因公共服務行業收入減少」這句最重磅，或指政府相關機構客戶收入減。
  • （4）數字媒體及娛樂，今次無再提三國志戰略版「有勇、有謀、有兄弟」等手機遊戲業務，僅指阿里影業收入減少。

最新訊息：

【12：44】阿里巴巴周五半日股價跌4%，一文看清大行於阿里季績後最新分析：消費反彈乏力或限制今季CMR增長　長遠仍為復甦主要受益者

【03：03】張勇：三大長期戰略的「天花板足夠高，市場足夠大」

----2月24日消息-------

【23：51】張勇：未來算力需求是「幾何級數」增長　將從5方面鞏固阿里雲

【22：42】業績會上，摩通分析師向阿里高管問：未來3到5年有哪些賽道具備新的成長機會？阿里主席兼CEO張勇表示，仍將堅持在消費、雲計算和全球化三個長期戰略，而不是尋找所謂新的戰略賽道。因為阿里認為這三個戰略的天花板足夠高，市場足夠大，在當今不斷的技術演進當中，仍然能找到巨大的機會。

【22：30】阿里巴巴：不考慮擴大股票回購計劃。

【22：00】張勇表示，雲計算是阿里巴巴面向未來的核心戰略之一。目前，雲計算和人工智能的結合正處於技術突破和發展的關鍵時期，生成式AI正在發生顛覆性突破，算力的支撐必不可少，阿里巴巴將一方面繼續全力構建好自己的AI預訓練大模型，另外一方面全力抓住市場機遇，為市場上風起雲湧的模型和應用提供好算力的支撐。

詳細業績：阿里巴巴上季經調整淨利潤按年升12%　勝預期

券商績前預測：阿里巴巴今收市後公布季績　一文看清券商怎估阿里上季收入

【ET財智Talk】恒指全年走勢先低後高？ 東亞銀行李振豪分析中港股市最值博板塊

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記者：譚志偉

港股 美股 業績公布 阿里巴巴－SW（09988）
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