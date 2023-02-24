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【盈豐之道】憧憬內地穩經濟措施出台 港股年尾冀闖24000點

股市 08:00 2023/02/24

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回顧中港股市自去年第四季見底回升後，期間從十一月初直至今年一月底這三個月，恒生指數總共升了54%，究其原因也不難，十月底時恒生指數的未來十二個月市盈率只有8倍，而大部份投資者都擔心中國二十大後的人事佈局和持續封關對經濟會有多深遠的影響，再加上美國大幅度加息後，息差亦令人民幣走弱，間接令資金撤離新興市場，所以形成中港股票會下跌至這樣被低估的水平。

但如果比較各地的新冠疫情見頂之後股市的表現，中國跟各國的股市表現其實相差不遠，都是上升10%左右。從宏觀的經濟角度看，今年的中港股市的基調仍然良好，首先因為去年十二月中央經濟組會議已擬定今年要穩經濟，縱使不是大水灌溉，但針對性行業借貸仍然落實，主要是穩就業。在疫情期間，中國的儲蓄率上升，積壓的需求在重啟經濟的初期，相信會為消費帶來動力，然而預期中國政府仍然保留一些刺激消費的措施，直到如果第二季的經濟增長未達目標才會採用。

照目前的情況來看，其他穩定經濟的措施都會在未來幾個月出台，這些政策包括放寬之前嚴格監管互聯網平台的政策，針對高槓桿房地產發展商的監管轉為扶持有實力的發展商完成融資和交樓，使到行業回復正常的商業活動，帶動經濟發展回復穩定。相信這些政策可幫助中國今年達到5%以上的經濟增長，同時亦可望推動港股在今年年尾重上23000到24000點水平。

然而短期來說，恒生指數已從一月尾的高位回調了10%，現水平相等於未來12個月10倍的市盈率，至於未來幾個星期市場比較關注的重點包括公司的業績，由於受到疫情影響，去年下半年的大部份公司的業績都不會亮麗，但個別行業，例如銀行和能源方面應該有不錯的增長，中國電訊業亦受惠於第五代電訊每戶盈利的增長。至於在三月舉行的兩會，相信是落實新人仕和奉行之前經濟工作組的策略，短期內推行新政策可能要等到新班子公布後的幾個月後才會出台。短期我們需要注意的風險包括地緣政治，尤其是中美的博弈，美國的利率會否升上大部份投資者預期之外，例如六厘，否則今年中國股市是有一個很好的投資機會。

撰文 : 甄俊傑 瑞士盈豐銀行董事總經理兼投資策略主管

欄名 : 盈豐之道

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