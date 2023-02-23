【著數優惠】$5000消費券最快4月派 商場盡出優惠谷消費

財爺陳茂波於周三公布新一份財政預算案，提出向18歲或以上永久性居民及新來港人士派發5,000元電子消費券。雖然消費券最快於4月才開始發放，但相信市民消費意欲也率先啟動，各大商場也隨即推出消費優惠。



【居屋裝修】40萬裝修和明苑居屋 締造517呎寵物共融安樂窩，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

太古城中心推「連環饗樂賞」



由3月1日至3月31日期間，太古城中心一連4個星期推出一連串限定優惠。由3月1日起一連4個星期三強勢推出「激安饗樂祭」，大家可以搶購32間人氣餐飲商戶之6折餐飲電子現金券及4折限時搶購甜點券，登入SHOPPING+網站shoppingplus.swireproperties.com，即可以搶購過萬張餐飲電子現金券，參與商戶包括「鮨孝 Sushi Taka」、「Baan Phadthai」、「幸福鳥」、「温野菜」、「春水堂」及「Greyhound Café」等。



同時由3月1日起，食客更可於指定星期一及星期五，以4折價錢限時搶購甜點換領券，參與商戶包括「COVA」、「一芳」、「LIFETASTIC PATISSERIE」、「Haagen-Dazs」等。於推廣期內，凡於太古城中心商場內指定餐飲商戶以電子貨幣消費滿指定金額，及下載TAIKOO+流動應用程式並登記成為LIVE+會員，即可換領高達150元的電子餐飲禮券。逢星期一至日以電子貨幣單一消費滿500元或以上，即可獲贈50元指定消費電子餐飲禮券，凡消費滿100元即可使用一張；消費滿200元可使用兩張，如此類推。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【青姐話】回吐？嘔吐？

新地12大商場加碼送千萬禮遇



為配合港府促進內外消費政策，新地12大商場（東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC）宣佈重磅斥資1,500萬搶攻旅客市場，旅客到訪上述12大商場並消費滿指定金額，即有機會換領合共高達10,000元商場電子贈券作為獎賞回贈。同時各商場亦額外加推多項優惠，即將送出價值上千萬的禮遇，以吸納新一輪政府消費券。新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮表示，預計2023年首兩季營業額及人流將按年錄得25%及20%的增幅。

乘著4月起新一輪消費券的發放，新地12大商場將聯手商戶推出多項優惠，進一步振興內銷市場。當中北角匯推出「好賞旅行‧最高消費賞」，推廣期間最高消費的30位The Point會員即有機會贏得香港東京來回機票及高達3,000元商場贈券。而東港城亦推出「春日消費購物賞」，送出高達5,000元電子贈券。為同時吸引來港旅客及外旅港人，將軍澳中心推出「好賞旅客」，消費即賞高達870元商場贈券組合及禮品。

PopWalk天晉滙亦推出「Chill遊將南」，旅客可專享消費優惠之餘，假日更可憑即日消費換領2小時免費租賃日系復古單車，欣賞香港最新景點 – 將軍澳跨灣大橋的海天一色美景。乘著4月起新一輪消費券的發放，新地12大商場將聯手商戶推出多項優惠，加碼派送價值逾千萬的獎賞禮遇，以吸納政府消費券客源，進一步振興內銷市場。

【溫股知新】觀望議息結果 逐步減磅無錯

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍