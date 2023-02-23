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【業績｜美股】莫德納去季淨利潤按年急跌7成　新冠疫苗銷售額回落　盤前跌逾3%

股市 21:48 2023/02/23

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隨著全球多國去年起陸續復常，市場對新冠疫苗的需求並隨之下降，藥廠莫德納 （美：MRNA，Moderna） 去年第四季收入按年下跌29.3%，至50.8億美元，符合市場預期，但期內淨利潤更按年急跌70%，至15億美元，差過市場預期，攤薄後每股收益為3.61美元，亦遠較市場預期4.68美元為低。

莫德納股價在業績公布後下挫，盤前跌3.6%，報152美元。

料上半年新冠疫苗銷售額20億美元

公司指去年第四季新冠疫苗銷售額按年下跌30%，至48.6億美元，成為收入下降的主要原因。集團指目前簽訂的新冠疫苗銷售額約為50億美元，將於今年交付，料上半年產品銷售額約20億美元。並會在美國、歐洲、日本和其他主要市場發掘潛在銷售機會。莫德納2021年的新冠疫苗銷售額為184億美元。

莫德納又提到，公司銷售成本在去季急增近10億美元至19億美元。其中包括根據12月開始的新授權協議向美國國家過敏和傳染病研究所支付的4億美元款項。期內研發費用則急增87%，至12億美元。

早前另一間疫苗廠商輝瑞（美：PFE，Pfizer）亦預測其新冠疫苗銷售額下降幅度會大過預期，並預計今年會是產品的過渡年，然後到明年或恢復增長。

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編輯：葉志偉

美股 Moderna（美：MRNA） 美國 銷售 輝瑞 疫苗 美元
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