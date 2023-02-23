【社會福利】港燈向有需要人士及基層家庭 派發200元飲食券

港燈宣佈向有需要人士及基層家庭派發飲食券，並加大對劏房戶的支援及繼續提供電費津貼，送贈節能電器等。新一輪「關懷有饍」飲食券已由即日起分批派發予 5 萬個弱勢家庭，當中包括港燈電費優惠及低用電量住宅客戶、居於劏房或過 渡性房屋的有需要家庭、「N無住戶」，以及經社福機構或區議會轉介的有經濟困難住戶。

他們憑總值 200 元的飲食券，今年內可以隨時去超過 200 間「關懷有饍」 食肆使用，一方面有助紓緩經濟壓力，同時亦為剛由疫情中復甦的飲食業帶來幫助。 回應社會各界對支援劏房戶的關注。另外，港燈亦向弱勢家庭送贈每戶上限 5,000 元的節能電器，透過使用更佳能源效益的電器，可以節省能源開支，提升用電安全，並改善生活環境。

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另一方面，今年推出「特別電費補助」，凡當月用電量300度或以下的住宅客 戶，可獲每度電9.5仙補助，預計有超過20萬名客戶受惠，涵蓋超過 45%港燈住宅客戶，資助金額共4,000萬元。 港燈已透過多間社福機構，接觸更多位於港島區的劏房戶，年內為他們提供1,000元電費津貼，預計可惠及2,000個劏房租戶。至於為這類居所重鋪電力線路以安裝港燈獨立電表的資助上限，亦增至每個分間前單位6萬元。

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責任編輯：陳玉蓮