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【大灣區】人行等五部門放寬跨境投融資限制　滙豐廖宜建：新措施為有助推動大灣區金融制度創新開放

宏觀解讀 20:24 2023/02/23

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【大灣區】人行等五部門放寬跨境投融資限制　滙豐廖宜建：新措施為有助推動大灣區金融制度創新開放

人民銀行聯同銀保監、證監會、外匯局、廣東省人民政府等五部門，聯合印發《關於金融支持橫琴粵澳深度合作區建設的意見》和《關於金融支持前海深港現代服務業合作區全面深化改革開放的意見》，推進粵港澳大灣區建設。《意見》各提出30條金融改革創新舉措，涵蓋民生金融、金融市場互聯互通、現代金融產業發展、促進跨境貿易和投融資便利化、加強金融監管合作等方面，當中包括便利香港居民開立內地銀行賬戶、香港企業跨境投融資，亦允許證券業金融機構在香港開展直接融資。

擴大香港居民代理見證開立內地銀行賬戶

文件指，將擴大香港居民代理見證開立內地個人II類、III類銀行賬戶試點銀行範圍，便利香港居民信用融資。在徵得香港居民同意的情況下，允許前海合作區內符合條件的港資商業銀行，共享其香港母行掌握的同一香港居民信用狀況，為香港居民在前海合作區生活和就業提供信貸等金融服務，便利香港企業跨境投融資。

前海合作區內的港資小微企業可調配500萬人幣資金入境

支持港企港人在前海合作區創新創業，支持前海合作區內符合條件的港資小微企業在500萬元人民幣的限額內從境外銀行獲得人民幣貸款。

文件並允許前海合作區內證券公司、期貨公司通過境外上市等跨境融資方式補充資本金，支持前海合作區內企業依法利用香港（開放式基金型公司或有限合夥基金等）平台進行融資及開拓海外業務，以及利用房地產投資信託基金將優質地產及基礎設施項目在香港上市及進行融資。

廖宜建：為內地金融業的高水平開放探索新的路徑

香港上海滙豐銀行聯席行政總裁廖宜建表示，新措施提出深化大灣區金融市場和基礎設施互聯互通、加強與港澳之間的金融監管合作，這將為大灣區實現金融規則銜接與機制對接方面奠定基礎，不僅有助推動大灣區制度創新開放，也將為內地金融業的高水平開放探索新的路徑。

廖宜建指，金融創新是區域經濟高質發展的重要助力，而前海與橫琴是粵港澳合作的重大平台，率先在這兩個合作區推出便利民生、擴大金融業開放，以及人民幣國際化等多個領域的創新舉措，可以進一步便利大灣區資金融通和提升跨境金融服務水平，為大灣區經濟深度融合提供了重要支撐。

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編輯：陳韻妍

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