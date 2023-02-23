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新世界研透過企業行動釋放業務價值　分析：K11受惠復常概念　分拆值得期待

股樓投資 20:27 2023/02/23

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雖然新世界發展（00017）上半財年大減派息約18%，並指會重新審視股息政策以維持公司長遠穩健可持續發展，但集團執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，最壞時間已經過去，並會研究透過企業行動釋放業務價值。而在眾多業務中，市場認為，新世界或將分拆近年業績亮麗的K11相關業務上市。 

資深證券分析師彭偉新認為，新世界有不同方法釋放業務價值，而分拆K11是其中之一，且可能以房地產信託基金（REIT）形式上市，「好值錢，好過就咁擺喺度嘥咗」。  

凱基亞洲投資策略部主管溫傑指，新世界過去多次進行類似企業行動，加上考慮目前債務情況，確有誘因分拆個別業務上市，但新世界業務眾多，而現階段甚難估計分拆甚麼業務。不過，他認為，K11是其中一個較好的選擇，原因是品牌表現好，尤其是中國市場，加上受惠復常概念，估值有望提升。 

溫傑又指，近期市場憂慮新世界債務情況，但今次業績已向外界證明財務穩健，沒有計劃供股，雖然削減派息，但投資地產股看中長綫，若看好新世界前景，反而可以趁低吸納，第一個支持位可留意20.7元，第二個支持位則約19.6至19.7元。 

延伸閱讀【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓　住客會所有梯田【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

港股 鄭志剛 新世界發展（00017）

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