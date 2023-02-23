【銀娛業績】 銀河娛樂去年收入按年跌41.7% 轉蝕34億元 不派末期息

銀河娛樂（00027）收市後公布截至去年12月底止全年業績，營業額114.7億元，按年跌41.7%；盈轉虧，蝕34.3億元，2021年賺13.3億元。每股基本虧損78.7仙，不派末期息。全年經調整EBITDA虧損6億元，2021年為盈利35億元。股價今日（23日）升0.3%，收報51.9元。

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期內，撇除非經常性及其他開支，全年經調整股東應佔虧損23億元。旗艦項目澳門銀河的EBITDA按年大跌90%，但仍達3億元，而星際、百老匯及城市娛樂會則繼續錄得稅前虧損，博彩業務亦由盈轉虧，LBITDA達10億元。截至去年12月底，現金及流動投資為264億元，淨現金為189億元，負債為75億元。

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單計第四季，淨收入按年下跌39%，按季則升43%，至29億元%；經調整LBITDA 2億元，對比2021年第四季為經調整EBITDA 10億元，2022年第三季則錄經調整LBITDA6億元。公司指出，淨贏率正常化後，第4季經調整調整LBITDA為1億元，2021年第4季經調整EBITDA為9億元，而去年第3季經調整LBITDA為6億元。

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銀娛主席呂志和表示，去年澳門繼續受新冠疫情影響，相應的旅遊及隔離限制因而影響訪客量，而隨住今年關口重開後，訪客量激增，希望市場可持續復甦，對澳門的前景充滿信心。

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記者：郭秀慧