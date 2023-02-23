  • 19°C
香港時間 : 2023223日 (週四) 20:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【銀娛業績】 銀河娛樂去年收入按年跌41.7% 轉蝕34億元 不派末期息

股樓投資 19:21 2023/02/23

分享：

分享：

銀河娛樂（00027）收市後公布截至去年12月底止全年業績，營業額114.7億元，按年跌41.7%；盈轉虧，蝕34.3億元，2021年賺13.3億元。每股基本虧損78.7仙，不派末期息。全年經調整EBITDA虧損6億元，2021年為盈利35億元。股價今日（23日）升0.3%，收報51.9元。

同場加映﹕【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

溫股知新
【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

期內，撇除非經常性及其他開支，全年經調整股東應佔虧損23億元。旗艦項目澳門銀河的EBITDA按年大跌90%，但仍達3億元，而星際、百老匯及城市娛樂會則繼續錄得稅前虧損，博彩業務亦由盈轉虧，LBITDA達10億元。截至去年12月底，現金及流動投資為264億元，淨現金為189億元，負債為75億元。

【領展供股】 領展「世紀供股」 有大行一舉下調評級至「跑輸大市」 股價一度大跌逾16%【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

單計第四季，淨收入按年下跌39%，按季則升43%，至29億元%；經調整LBITDA 2億元，對比2021年第四季為經調整EBITDA 10億元，2022年第三季則錄經調整LBITDA6億元。公司指出，淨贏率正常化後，第4季經調整調整LBITDA為1億元，2021年第4季經調整EBITDA為9億元，而去年第3季經調整LBITDA為6億元。

同場加映﹕【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

銀娛主席呂志和表示，去年澳門繼續受新冠疫情影響，相應的旅遊及隔離限制因而影響訪客量，而隨住今年關口重開後，訪客量激增，希望市場可持續復甦，對澳門的前景充滿信心。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
疫情 EBITDA 博彩 港股 呂志和 營業額 銀河娛樂（00027）

下一篇文章

【通脹率】1月通脹升至2.4%　創近3年新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【比亞迪 1211】 傳因使用「六價鉻」致癌物 遭豐田旗下日野汽車取消銷售電動巴士 比亞迪一度跌逾2%
【比亞迪 1211】 傳因使用「六價鉻」致癌物 遭豐田旗下日野汽車取消銷售電動巴士 比亞迪一度跌逾2%
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【財政預算案】減輕首置買家上車負擔　調低從價印花稅稅階
【財政預算案】減輕首置買家上車負擔　調低從價印花稅稅階
【財政預算案】 政府紓緩措施比較 薪俸稅和個人入息課稅減少4000元! 今年交多咗稅 !
【財政預算案】 政府紓緩措施比較 薪俸稅和個人入息課稅減少4000元! 今年交多咗稅 !
【香港電訊 6823】2023-24年財政預算案出爐 香港電訊多元業務 提五點回應支持政策
【香港電訊 6823】2023-24年財政預算案出爐 香港電訊多元業務 提五點回應支持政策
創科遭沽空機構狙擊 指其潛在下跌空間最少達6成
創科遭沽空機構狙擊 指其潛在下跌空間最少達6成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款