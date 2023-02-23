【股票基金】富蘭克林推出FTGF凱利環球基建入息基金　專門投資環球基建企業

▲ 富蘭克林推出FTGF凱利環球基建入息基金 專門投資環球基建企業

富蘭克林鄧普頓宣布，在香港推出了全新的FTGF凱利環球基建入息基金，專門投資於環球上市的基建企業，旨在為投資者提供經濟周期內與通脹掛鉤的長期資本增值，並聚焦於可持續收益。

FTGF凱利環球基建入息基金基金經理Shane Hurst表示，這些公開上市的基建證券享有基建資產類別的優勢， 包括現金流長期而穩定、與其他資產類別的相關性較低、抗通脹和高收益等。隨著環球對基建行業的需求與日俱增， 相信在未來數10年內， 無論是成熟市場或新興市場的基建市場都會錄得極為可觀的增長。

富蘭克林鄧普頓大中華區零售銷售業務總監黃德泰表示，此基金專門投資於各項基建設施， 以往這種資產類別通常僅供私人或高淨值投資者涉足。在經濟前景不明朗的情況下， 基建資產類別可發揮良好的分散和對沖通脹作用。此基金的特點之一是以收益為本， 對尋找收益和總回報的投資者而言尤為吸引。

富蘭克林鄧普頓旗下凱利投資截至2022年12月31日， 管理的資產約為1513億美元。

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編輯：袁諾曦