【投資新星】可持續科技成投資新星　聚焦以色列初創

▲ FlashForest開發無人機方案，在山火災後地區重新植林。

可持續環境成為全球議題，要完成全球減碳、減慢氣候升溫，科技方案的幫助不可欠缺。早前在以色列舉行的OurCrowd全球投資者大會，以「初創拯救地球」為主題，不少初創分享環境相關科技的最新發展。業界人士相信，假以時日該領域會孕育傑出的企業，而以色列獨有的環境優勢值得留意。

【送貨無人機】亞馬遜無人機送貨服務受限 1個月僅服務不足10戶

【無人機解禁】日本准無人機市區飛行 料助偏遠地區送貨服務

山火災難頻繁，令全球樹林面積急劇減少。OurCrowd旗下組合公司初創Flash Forest所提供的數字：每年全球淨損失200億棵樹。要填保損失只能加緊種植，可是人手效率不高，而且很多災後環境，不適宜人類到現場補種樹木。該企研究以無人機方案，在加拿大嘗試在山火災後的區域重新植林，透過空中投下包含種子、肥料的土壤球，目標是確保種子能確實萌牙生長。該企預計未來兩個月，會在北美種植100萬棵樹。

以色列淨水科技 突破環境限制

可持續科技成為科技投資新星，據安永早前發表的數據，76%企業把ESG視為首要或重要的投資條件。同樣有76%企業相信新興科技將會助其機構減少碳排放。

科技技資平台OurCrowd董事合夥人Denes Ban分享，今年科技投資兩大主題是可持續科技與人工智能。

世界各國都面對共同的地球環境問題，科技界現在已是高度關注全球暖化、食水、食物，這些方面，期望能夠盡快有科技方案幫助。

他補充，以色列初創是OurCrowd最主要的投資重點，而這裡對環境相關技術已有豐富經驗，例如作為沙漠國度，以色列成功藉助淨水科技，搖身一變成為水出口國，相信該國能孕育出針對環境問題的解決方案，並可成功從市場獲利。

▲ 上星期在以色列舉行的OurCrowd全球投資者峰會，數百間初創企業在現場分享公司最新發展，吸引投資者與合作夥伴留意。（OurCrowd提供圖片）

可持續科技比起大部分科技項目有更大不確定性，成果不易量度，Ban指出，該企進行這領域的投資，盡職調查會特別重視兩項因素：創辦人特質與財務計劃。

CEO的思維方式，對公司發展方向舉足輕重。

他解釋，如果一位創業家主要動機是賺取回報，那麼可持續科技明顯不適合他，其基金亦不會選擇他的項目。不過，這不代表公司不需考慮財務回報，反而要求他們的將發展將財務健康視作優先。

世紀城市國際 （00355） 副主席兼執行董事羅寶文對投資以色列可持續創科企業有興趣，

了解以色列如何排除萬難成為初創之國，以及發展成熟的創科生態圈。

她有感，當地無窮創意來自危機感，透過創新解決難題，而且以色列的本地市場較少，當地企業亦很積極走出去。她續指，相信全球下一批「獨角獸」企業會來自在ESG、可持續性這些領域的企業，減碳等是全球一致的需求，因此真正能解決問題的企業，絕對有商業價值，因此她亦對投資環保、農業科技的企業有非常大興趣。

【科企寒冬】疫後科企生意放緩 方保僑：未需過度憂慮

【香港初創】區塊鏈存企業文件 便利審核申請

投資署出展 宣揚港營商復常

香港的投資推廣署有派員赴以國出席活動，向海外科企宣傳香港營商情況。該署創新及科技行業主管黃煒卓在現場接受訪問時指出，該署與OurCrowd過往有所聯繫，出展亦冀望向海外宣揚香港的營商環境已恢復正常。

黃煒卓介紹，在以色列接觸到不少先進醫療科技初創，這些初創需與外界機構合作，以推進數據收集分析與開發工作，而香港在醫療紀錄數據化、生物科技等領域的腳步亦走得前，正好可與這些初創能提供互補合作空間。據該署提供數字，現時在港有29間以色列駐港公司。他預計有關數字有增長空間，

重點是香港要加快步伐，因為全世界都看重創科，要加把勁向海外推廣。

【無人機技術】微軟新平台訓練無人機 模擬各種真實場景

記者：周俊霖 以色列直擊

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：