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【年金保障】保險業監管局推「年金至識揀」 助市民挑選和比較QDAP產品

理財智慧 21:40 2023/02/23

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保險業監管局（保監局）近日（2月23日）推出「年金至識揀」搜尋工具，用家可按其需要和偏好，篩選及比較相關的合資格延期年金保單（QDAP）產品。此外，保監局亦優化了「QDAP全名單」，提供更全面的產品資料，並加設排序功能，便利用家按QDAP的主要特點物色個別產品。

【旅遊補貼】港澳自由行旅客都受惠！台擬向旅客派50萬份5000台幣消費金【下一頁

【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

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【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

「年金至識揀」帶領用家挑選QDAP產品，在過程中，用家回答五條指定問題，分別是現時年齡、偏好的保單貨幣、保費供款期、開始領取年金的年齡和年金領取期，便能獲取並下載符合其偏好的QDAP選項名單，當中亦可按不同標準作排序，例如保證內部回報率和總內部回報率，以及首年退保金額佔年繳保費的百分比等。

保監局執行董事（長期業務）許美瑩女士表示，QDAP牽涉大量資金和漫長的保單年期。市民在購買QDAP前，應審視他們的個人需要，仔細比較市場上可供選擇的產品，並挑選最合適和可負擔的選項。市場上QDAP產品的設計和主要特點各有不同，「年金至識揀」正好是協助潛在投保人比較產品的實用工具，以便他們作出知情和明智的投保決定。

【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

溫股知新
【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

QDAP是透過提供穩定收入協助投保人應對長壽風險的一種退休規劃工具。自2019年推出至今，市場共發出逾23.5萬份QDAP保單，年度化保費逾168億。合資格的QDAP投保人可就其繳付的保費享有稅務扣除，每課稅年度上限為6萬。

【大象起飛】滙豐第四季業績勝預期 獲多家大行上調目標價 股價升穿60元創3年新高【下一頁

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撰文：鄭日棱

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