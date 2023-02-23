【港交所 388】 去年度日均成交額按年跌逾25% 港交所全年少賺兩成 上季盈利及收入創同期最高紀錄

港交所（00388）去年全年收入按年跌12%，主要受大市交投氣氛轉差拖累；純利100.8億元，按年跌20%，好過市場預期。基本每股盈利7.96元，第二次中期股息3.69元，較去年同期減少12%，連同早前派息，全年共派每股7.14元，亦較2021年度派息減少19.5%。不過，上季業績有改善，盈利及收入齊創同期最高紀錄。股價先升後回，今早（23日）一度高見333.8元，最多升2%，中午公布業績後升幅收窄，收報327.6元，升0.1%，成交額11.6億元。

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去年收入及其他收益為184.6億元，較2021年所錄得的新高紀錄下跌12%，但仍勝市場預期。EBITDA為131.9億元，按年下跌19%，EBITDA利潤率為72%，按年下跌6%。單計第四季，股東應佔溢利為29.8億元，按年升11%，按季升近32%；收入及其他收益52億元，按年升10%，按季升逾20%，同樣創歷來第4季最高紀錄。

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港交所公布，去年全年平均每日成交金額達到1,249億元，按跌25.1%，其中股本證券產品平均每日成交金額按年跌25.6%至1,090億元。滬股通及深股通日均成交額1,004億元人民幣，按年跌16%；港股通日均成交額317億元，按年跌24%。去年全年共有90隻新股上市，集資額達1,046億元，而且當中有63隻新股是在去年下半年上市，為上半年的兩倍多。

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記者：郭秀慧