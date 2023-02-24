【俄烏戰爭一周年】回顧戰情與局勢發展圖輯

俄烏戰爭爆發正式屆滿一周年，雙方戰事依然持續，仍然陷入膠著。開戰至今不少事件及戰情令人印象深刻，包括開戰之初烏克蘭民眾大舉撤離及烏軍收復赫爾松（Kherson）等。

俄烏戰爭一周年大事件

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責任編輯：李俊儀