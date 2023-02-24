【俄烏戰爭一周年】回顧戰情與局勢發展圖輯 環球社會熱點 09:05 2023/02/24 分享： 分享： 俄烏戰爭爆發正式屆滿一周年，雙方戰事依然持續，仍然陷入膠著。開戰至今不少事件及戰情令人印象深刻，包括開戰之初烏克蘭民眾大舉撤離及烏軍收復赫爾松（Kherson）等。 俄烏戰爭一周年大事件 ▼點擊圖片放大 +13 +12 緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】 責任編輯：李俊儀 開啟hket App，閱讀全文 相關文章 【俄烏戰爭一周年】美國援助遠超盟友 軍援已逾3500億 今日 【俄烏戰爭一周年】美國援助遠超盟友 軍援已逾3500億 【俄烏戰爭一周年】關鍵時序 大事及戰況回顧 今日 【俄烏戰爭一周年】關鍵時序 大事及戰況回顧 俄愛國集會被指請臨時演員 每人52元兼送禮品 2023/02/23 俄愛國集會被指請臨時演員 每人52元兼送禮品 拜登結束波蘭之行登機再跌親 於空軍一號第三度失足（有片） 2023/02/23 拜登結束波蘭之行登機再跌親 於空軍一號第三度失足（有片） 【烏克蘭戰爭】歐盟未就對俄新制裁達成共識 將繼續商討 2023/02/23 【烏克蘭戰爭】歐盟未就對俄新制裁達成共識 將繼續商討 你可能感興趣 【俄烏戰爭一周年】美國援助遠超盟友 軍援已逾3500億 今日 08:35 【俄烏戰爭一周年】美國援助遠超盟友 軍援已逾3500億 【俄烏戰爭一周年】關鍵時序 大事及戰況回顧 今日 08:05 【俄烏戰爭一周年】關鍵時序 大事及戰況回顧 俄愛國集會被指請臨時演員 每人52元兼送禮品 17:00 2023/02/23 俄愛國集會被指請臨時演員 每人52元兼送禮品 地緣政治 軍事衝突 外交 戰爭 烏克蘭 俄羅斯 北約 歐盟 美國 英國