【旅遊補貼】港澳自由行旅客都受惠！台擬向旅客派50萬份5000台幣消費金

為吸引遊客到訪，重振旅遊業，台灣行政院今日（23日）通過交通部觀光局提出，針對港澳日韓、東南亞、及歐美4大市場的自由行旅客，計劃發放50萬份新台幣5,000元（約1,290港元） 的觀光消費金，可用於電子票證消費或住宿折抵優惠。措施將實行至2025年12月31日。

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除了向自由行旅客派發消費金外，組團訪台旅遊都可獲資助，8人以上每團獎助新台幣1萬元，15人以上每團獎助新台幣2萬元，及額約為9萬團。

此外，局方也針對旅宿業增聘房務及清潔等新進服務人員發給獎助金，每位每月新台幣5000元，最長1年，期滿不得降薪，盼有效改善人手不足問題。

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行政院代理發言人羅秉成表示，疫情期間觀光業受很大衝擊，希望藉由中央與民間業者的合作，穩定旅宿業接待觀光客的服務量能，讓更多國際旅客可以來台，並達到今年遊客增加到600萬人的目標，甚至回復往年水準，每年1200萬人訪台。

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