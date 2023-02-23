  • 19°C
香港時間 : 2023223日 (週四) 19:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【旅遊補貼】港澳自由行旅客都受惠！台擬向旅客派50萬份5000台幣消費金

理財智慧 18:57 2023/02/23

分享：

分享：

為吸引遊客到訪，重振旅遊業，台灣行政院今日（23日）通過交通部觀光局提出，針對港澳日韓、東南亞、及歐美4大市場的自由行旅客，計劃發放50萬份新台幣5,000元（約1,290港元） 的觀光消費金，可用於電子票證消費或住宿折抵優惠。措施將實行至2025年12月31日。

同場加映：【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

青姐話
【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

除了向自由行旅客派發消費金外，組團訪台旅遊都可獲資助，8人以上每團獎助新台幣1萬元，15人以上每團獎助新台幣2萬元，及額約為9萬團。

此外，局方也針對旅宿業增聘房務及清潔等新進服務人員發給獎助金，每位每月新台幣5000元，最長1年，期滿不得降薪，盼有效改善人手不足問題。

【電商大戰】 京東擬向拼多多開戰 3月推百億補貼活動 股價失守200元【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

行政院代理發言人羅秉成表示，疫情期間觀光業受很大衝擊，希望藉由中央與民間業者的合作，穩定旅宿業接待觀光客的服務量能，讓更多國際旅客可以來台，並達到今年遊客增加到600萬人的目標，甚至回復往年水準，每年1200萬人訪台。

同場加映：【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

溫股知新
【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

疫情 自由行 補貼 台灣行政院 住宿 香港 新台幣 服務 台灣

上一篇文章

美國住房貸款的平均利率升至11月以來的最高點 購買綜合指數按周下降18.1% 市場綜合指數按周下降13.3%

下一篇文章

【港交所 388】 去年度日均成交額按年跌逾25% 港交所全年少賺兩成 上季盈利及收入創同期最高紀錄
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【財政預算案】減輕首置買家上車負擔　調低從價印花稅稅階
【財政預算案】減輕首置買家上車負擔　調低從價印花稅稅階
市場點睇《財政預算案》? 一文看清各界回應（持續更新）
市場點睇《財政預算案》? 一文看清各界回應（持續更新）
創科遭沽空機構狙擊 指其潛在下跌空間最少達6成
創科遭沽空機構狙擊 指其潛在下跌空間最少達6成
【比亞迪 1211】 傳因使用「六價鉻」致癌物 遭豐田旗下日野汽車取消銷售電動巴士 比亞迪一度跌逾2%
【比亞迪 1211】 傳因使用「六價鉻」致癌物 遭豐田旗下日野汽車取消銷售電動巴士 比亞迪一度跌逾2%
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【財政預算案】 政府紓緩措施比較 薪俸稅和個人入息課稅減少4000元! 今年交多咗稅 !
【財政預算案】 政府紓緩措施比較 薪俸稅和個人入息課稅減少4000元! 今年交多咗稅 !
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款