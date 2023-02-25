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【解決人才荒】專家：港缺勞動力料持續至少1年　須證明疫後真正開放

科技 14:00 2023/02/25

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本港人才荒問題持續，盡管不少企業願意斥重金招攬能手，惟據人力資源顧問公司Morgan McKinley常務董事Robert Sheffield接受本報訪問指出，有關問題料至少持續約1年至1年半。

近年各種新關鍵字席捲職場，例如「大辭職潮」（Great Resignation）及「安靜離職」（Quiet Quitting）等。Robert Sheffield認為就本港市場而言，去年底仍然處於某種「氣泡狀態」，這些危機僅對香港造成很小的影響。相較之下，本港實施了較長時間的防疫及出入境限制，對勞動力造成的影響十分長遠，導致有關危機持續。他提醒：

如果勞動力短缺問題繼續存在，將對香港的整體形象產生影響。

關注專才個人發展需求　提高人才技能應對危機

隨着本港防疫及出入境限制放寬，行政長官帶頭鼓勵人才來港。他指出，這些舉措都反映了本港積極、歡迎人才，惟直言：

要恢復人們和企業的信心，還有很長的路要走。現階段更要證明，香港在疫後真正開放並歡迎人才。

同時，他認為企業領袖及管理層亦需要採取一系列措施，應對勞動力危機，其中以提高人才技能至關重要，包括在組織內部及地區內作靈活調配。

人力資源顧問公司Morgan McKinley常務董事Robert Sheffield表示，根據其個人看法，預計本港在12至18個月內，會看到人才及企業流入。（受訪者提供圖片）

根據該顧問公司近日發布的《2023年香港薪酬指南》指出，有6成專業人士表示計劃在今年上半年轉工，轉工主要原因除了是追求更高薪酬外，還有追求更好職業發展機會、做到更有意義及具影響力的工作，以及會受到有良好的企業文化及領導力的企業所吸引。因此，企業要在競爭強烈的招聘市場中突圍，也需要關注改善這些就職條件。

以該企為例，也有彈性上班安排，不僅讓員工「在家」工作，而是可於任何地方工作及藉此提高工作效率。對於高級員工，還會關注他們的個人和業務需求，提供外部輔導安排等。

【留人才】了解員工「脈搏」解人才流失危機　應對大辭職潮、Quiet quitting

【企業雲端管理】NetApp新方案　回應入門級到高層次工作負載需求

哪些IT職位及技能最搶手？

此外，26%的本港僱主正考慮在2023年第一季度增聘全職員工，平均增加11名新員工，高於去年同期。該調查接觸的本港僱主當中，亦有63%表示對於經驗豐富、且職級低於中層管理的員工需求最大，惟亦是最難填補的職位空缺。

本港不同行業的勞動力短缺情況不同，人力資源顧問公司Morgan McKinley常務董事Robert Sheffield指出，整體上所有行業都受影響，例如銀行及科技行業。針對科技行業方面，2023年分別有5大最搶手科技人才崗位、IT技能及經驗（見表）。

    點擊圖片放大

業務增長總監　成企業關鍵職位

此外，企業對於業務增長總監（Chief Growth Officer，CGO）職位需求正不斷增加，是協助企業及組織持續增長的關鍵職位。

為迎接數碼營銷及新零售時代，追上「即時回饋、更快速回應市場」的步調，早在2017年，可口可樂就宣布撤銷當時歷史長達26年的CMO（Chief Marketing Officer，營銷總監）職位，以CGO取代。隨後，許多國際企業及品牌近年也陸續思考轉型，將營銷、客戶服務、商業領導及戰略等方面的職能整合到CGO身上，作為驅動公司業務增長的核心。

記者：張寶燕

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