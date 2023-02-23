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【網易9999】網易第四季純利跌3成 在綫遊戲服務淨收入增1.6％ 每股派息5.4美仙

股樓投資 18:37 2023/02/23

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網易（09999）公布，截至去年12月底止，第四季純利40億元（人民幣，下同），按年下跌29.8%；非公認會計準則純利48.1億元，跌27%；期內收入為254億元，輕微增長4%；派發股息每股5.4美仙，跌33%。

期內在綫遊戲服務淨收入為191億元，按年增1.6%；有道淨收入為15億元，增9%；雲音樂淨收入24億元，按年增25.8%；創新及其他業務淨收入24億元，按年增3.4%。

延伸閱讀：【兔年部署】  晨星推薦逾10隻港股  受惠內地消費反彈【見下頁

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同場加映：【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

溫股知新
【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

網易指，去年第4季度的毛利潤為132.4億元，按季跌3.6%，按年增2.5%。在線遊戲服務的毛利潤按季和按年下降，主要是由於一次性確認與某些授權遊戲相關的專利費用。有道毛利潤按季和按年增長，主要是由於其智能設備和在線營銷服務的收入貢獻增加。

雲音樂毛利潤按季和按年增長，主要是由於其在線音樂服務和社交娛樂服務的淨收入增加，以及持續改進的成本控制措施。創新及其他業務的毛利潤按季和按年增長，主要是由於來自「嚴選」的毛利潤貢獻增加。

同場加映：【青姐話】主題大挪移 換碼遲唔遲？

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記者：李兆明

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