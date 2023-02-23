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【高息股業績】太平洋航運末期連特別息再派26仙　稱見短期逆風

股市 18:10 2023/02/23

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【高息股業績】太平洋航運末期連特別息再派26仙

太平洋航運 （02343） 公布去年全年業績，公司稱為歷來最佳業績，再派特別息9仙及基本末期息17仙，共26仙，連同中期息及特別息共52仙，全年共派78仙，按年增5.4%，派息總額佔全年溢利的75%。

太平洋航運指，2022年上半年乾散貨運市場繼續受惠小宗散貨需求熾熱、港口擠塞及有限新供應的帶動，貨運租金表現強勁。然而，下半年貨運租金因通脹和利率上升導致全球增長放緩而受壓，另外中國經濟亦因建築活動減少及清零政策持續而進一步減慢。

集團指，鑑於行業基本面獲得支持，即使有任何短期不利因素，仍然對乾散貨航運的長遠前景感到雀躍。公司擁有一支由靈活通用的小靈便型及超靈便型乾散貨船組成的大型現代化船隊，結合與客戶的緊密合作關係、日益增加的貨運機會、及高貨船僱用率，令未來處於有利地位。

太平洋航運去年全年收入32.82億美元，按年增10.4%；純利7.02億美元，跌16.9%；稅息折舊及攤銷前溢利9.35億美元，按年升5.1%。

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【ET財智Talk】恒指全年走勢先低後高？ 東亞銀行李振豪分析中港股市最值博板塊

【業績｜航運股】太平洋航運績後升逾8%　中期多賺兩倍至4.7億美元　派中期息35港仙連特別息17港仙

太平洋航運（02343）受惠俄烏戰局提升運費 大行睇好乾散貨上升周期

記者：譚志偉

港股 業績公布 航運 太平洋航運（02343）
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