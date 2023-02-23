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【通脹率】1月通脹升至2.4%　創近3年新高

理財智慧 19:06 2023/02/23

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政府統計處公布，1月綜合消費物價指數按年升2.4%，較去年12月的2%升幅高。剔除政府單次紓困措施影響，基本通脹率2.4%，也較去年12月的2%為高。

同場加映：【溫股知新】港股後市已脫險？ 財政政策成重點

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各類消費項目中，水電燃氣、基本食品、衣履、外出用膳及外賣、雜項服務、雜項物品、交通、煙酒價格上升，耐用物品和住屋價格則下跌。

政府表示，上月通脹升至2.4%，部分源於今年農曆新年較早來臨，待有2月份數據後合併分析可更有效評估通脹情況。

【大象起飛】滙豐第四季業績勝預期  獲多家大行上調目標價  股價升穿60元創3年新高【見下頁

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上月食品價格升幅加快，能源相關項目價格進一步飆升，衣履價格繼續明顯上升，但其他主要消費項目的價格壓力仍大致受控。

展望將來，本地成本壓力或隨經濟復蘇上升；另一方面，外圍價格壓力料會略為緩和，但仍維持顯著。總體而言，通脹或面對上行壓力，但短期應會保持溫和。政府會留意情況。

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撰文 : 陳楚琨

經濟數據表現 紓困措施 經濟 食品 綜合消費物價指數 農曆新年 政府統計處 香港 通脹 交通

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