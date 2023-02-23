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【業績｜濠賭股】銀河娛樂全年轉蝕34.3億元　收入按年跌41.7%　不派末期息

股市 18:27 2023/02/23

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澳門今年初才再次全面通關，故市場一直預期濠賭股去年業績會仍然低沉。銀河娛樂 （00027） 去年全年淨收入按年跌41.7%，至114.7億，業績由盈轉虧，轉蝕34.3億元，2021年賺13.3億元，不派末期息。銀娛股價今日升0.3%，收報51.9元。

第四季博彩業務淨贏率偏低

期內經調整EBITDA虧損約6億元。單計第四季，淨收入按年下跌39%，但按季則上升43%至29億元。公司指，第四季博彩業務淨贏率偏低，令經調整 EBITDA 減少約 4,000 萬元，至虧損約2億元。

集團表示獲澳門政府發出新的博彩牌照，有效期指2032年12月底，承諾在未來十年於澳門投入284億澳門元，其中 96%的投資投放在非博彩項目和開拓國際旅客市場，投資將會集中在主題遊樂、娛樂表演、會議展覽、體育盛事、文化和藝術，會於三月底前向政府提交正在作最後修訂的投資方案。

對農曆新年訪客量感到鼓舞

公司又提到關口重開後，訪客量激增，為農曆新年期間的表現感到鼓舞，希望市場可持續復甦，同時保持審慎樂觀，會繼續有序地提升旗下度假城。計劃於今年第二季度有序推出第三期的銀河國際會議中心、銀河綜藝館及澳門銀河萊佛士，將能因此增添新的客房量、MICE設備和非博彩設施，進一步擴大公司在澳門的產品供應。

此外，銀娛亦表示會繼續留意市場情況，在合適時候推出澳門安達仕酒店。並指對澳門未來充滿信心，透過路氹第三、四期項目以支持澳門發展成世界旅遊休閒中心的願景。

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編輯：葉志偉

港股 EBITDA 博彩 澳門元 表演 澳門 酒店 銀河娛樂（00027）
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