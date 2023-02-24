【俄烏戰爭一周年】美國援助遠超盟友 軍援已逾3500億

俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發以來，西方國家持續援助烏克蘭。按照最新統計數字，美國為各國援烏之首，金額接近800億美元，單計軍援足有約466億美元。惟按國內生產總值（GDP），波羅的海3小國卻是最「重本」。

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根據德國智庫「基爾世界經濟研究所」（Kiel Institute）及外國媒體數據，截至2023年2月21日為止，美國在軍事、人道及財政援助上，已向烏克蘭提供約772.9億美元（約6,063億港元）。

軍事援助佔當中超過一半，達約466億美元（約3,655億港元），遠超其他國家。軍援第2多國家為英國，達約51億美元（約400億港元）。歐盟位居第3，約33億美元（約259億港元）。但歐盟軍事援助只計歐盟四大組織的承諾，不計成員國獨立援助。

歐盟援助總金額同樣位居次席，達約350.2億歐元（約2,914億港元），當中最多為約30.32億歐元（約2,523億港元）的財政援助。

如果以援助金額與國家GDP比率，愛沙尼亞的援助佔當地GDP 1.07%，為西方國家之冠。第二名拉脫維亞亦佔0.98%，立陶宛與波蘭亦分別佔0.65%及0.63%。反觀美國，援助只佔國內GDP 0.37%。

波羅的海3小國與波蘭相信十分憂慮俄羅斯威脅擴張，因此不惜大花手筆支援烏克蘭對抗俄羅斯。

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根據各月數據，西方去年12月援助力度最大，金額約400億歐元（約3,324億港元），軍事援助佔超過一半。

隨俄烏戰爭未見終結曙光，援助相信會繼續湧入。不過，研究所指與以往其他軍事衝突相比，現時援助金額仍算較少。

如美國在2001年阿富汗戰爭以來，每年相關開支比現時援烏金額多逾3倍。德國在波斯灣戰爭（Gulf War）承諾的援助，亦較現時援烏多超過3倍。

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責任編輯：吳漢培