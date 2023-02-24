  • 18°C
香港時間 : 2023224日 (週五) 09:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏戰爭一周年】美國援助遠超盟友 軍援已逾3500億

環球政治 08:35 2023/02/24

分享：

分享：

俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發以來，西方國家持續援助烏克蘭。按照最新統計數字，美國為各國援烏之首，金額接近800億美元，單計軍援足有約466億美元。惟按國內生產總值（GDP），波羅的海3小國卻是最「重本」。

【烏克蘭戰爭】關鍵時序 一周年大事及戰況回顧  【下一頁】

根據德國智庫「基爾世界經濟研究所」（Kiel Institute）及外國媒體數據，截至2023年2月21日為止，美國在軍事、人道及財政援助上，已向烏克蘭提供約772.9億美元（約6,063億港元）。

軍事援助佔當中超過一半，達約466億美元（約3,655億港元），遠超其他國家。軍援第2多國家為英國，達約51億美元（約400億港元）。歐盟位居第3，約33億美元（約259億港元）。但歐盟軍事援助只計歐盟四大組織的承諾，不計成員國獨立援助。

歐盟援助總金額同樣位居次席，達約350.2億歐元（約2,914億港元），當中最多為約30.32億歐元（約2,523億港元）的財政援助。

如果以援助金額與國家GDP比率，愛沙尼亞的援助佔當地GDP 1.07%，為西方國家之冠。第二名拉脫維亞亦佔0.98%，立陶宛與波蘭亦分別佔0.65%及0.63%。反觀美國，援助只佔國內GDP 0.37%。

波羅的海3小國與波蘭相信十分憂慮俄羅斯威脅擴張，因此不惜大花手筆支援烏克蘭對抗俄羅斯。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

英防相警告7年內必有一戰 「世界變得更危險及不安全」 【下一頁】

根據各月數據，西方去年12月援助力度最大，金額約400億歐元（約3,324億港元），軍事援助佔超過一半。

隨俄烏戰爭未見終結曙光，援助相信會繼續湧入。不過，研究所指與以往其他軍事衝突相比，現時援助金額仍算較少。

如美國在2001年阿富汗戰爭以來，每年相關開支比現時援烏金額多逾3倍。德國在波斯灣戰爭（Gulf War）承諾的援助，亦較現時援烏多超過3倍。

【ET財智Talk】恒指全年走勢先低後高？   東亞銀行李振豪分析中港股市最值博板塊  立即收看

ET財智Talk
【ET財智Talk】恒指全年走勢先低後高？ 東亞銀行李振豪分析中港股市最值博板塊

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

https://dynamic.hket.com/article/71f3

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

俄愛國集會被指請臨時演員 每人52元兼送禮品
2023/02/23
俄愛國集會被指請臨時演員 每人52元兼送禮品
拜登結束波蘭之行登機再跌親 於空軍一號第三度失足（有片）
2023/02/23
拜登結束波蘭之行登機再跌親 於空軍一號第三度失足（有片）
拜登向北約東歐盟友派「定心丸」 批俄退出核武協議
2023/02/23
拜登向北約東歐盟友派「定心丸」 批俄退出核武協議
歐盟12國籲堵塞制裁漏洞 防俄國用歐洲市場作籌碼
2023/02/22
歐盟12國籲堵塞制裁漏洞 防俄國用歐洲市場作籌碼
【烏克蘭戰爭】美國會共和黨領袖續施壓 援F-16或有轉機
2023/02/22
【烏克蘭戰爭】美國會共和黨領袖續施壓 援F-16或有轉機

你可能感興趣

俄愛國集會被指請臨時演員 每人52元兼送禮品
17:00 2023/02/23
俄愛國集會被指請臨時演員 每人52元兼送禮品
拜登結束波蘭之行登機再跌親 於空軍一號第三度失足（有片）
12:30 2023/02/23
拜登結束波蘭之行登機再跌親 於空軍一號第三度失足（有片）
拜登向北約東歐盟友派「定心丸」 批俄退出核武協議
10:49 2023/02/23
拜登向北約東歐盟友派「定心丸」 批俄退出核武協議
地緣政治 軍事 經濟 烏克蘭 俄羅斯 戰爭 美國 歐盟 英國 波羅的海

上一篇文章

【俄烏戰爭一周年】回顧戰情與局勢發展圖輯

下一篇文章

【俄烏戰爭一周年】關鍵時序 大事及戰況回顧

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

西班牙新列車太大入唔到隧道 交通部高官辭職息民憤
西班牙新列車太大入唔到隧道 交通部高官辭職息民憤
歐盟網民曬超市貨架全滿相 笑英國鮮貨短缺要限購
歐盟網民曬超市貨架全滿相 笑英國鮮貨短缺要限購
碧咸大仔向父挑戰閉眼拋煎餅 網民反批：「過厚兼似燶」
碧咸大仔向父挑戰閉眼拋煎餅 網民反批：「過厚兼似燶」
拜登結束波蘭之行登機再跌親 於空軍一號第三度失足（有片）
拜登結束波蘭之行登機再跌親 於空軍一號第三度失足（有片）
ChatGPT協助撰寫逾200新書 登亞馬遜網絡書店發售
ChatGPT協助撰寫逾200新書 登亞馬遜網絡書店發售
英防相警告7年內必有一戰 「世界變得更危險及不安全」
英防相警告7年內必有一戰 「世界變得更危險及不安全」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款