【俄烏戰爭一周年】關鍵時序 大事及戰況回顧

今日（24日）為烏克蘭戰爭一周年，俄烏兩軍仍未停戰。過去一年有數萬人喪生及數百萬烏克蘭人逃離祖國，以下為烏克蘭戰爭過去一年間每月關鍵戰況及大事回顧。

【烏克蘭戰爭】歐盟未就對俄新制裁達成共識 將繼續商討 【下一頁】

2022年

2月

24日：俄羅斯揮軍進攻烏克蘭，美國與歐盟宣布制裁俄羅斯金融部門和財閥。

25日：烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）拒絕逃離烏克蘭首都基輔，呼籲國際援烏。歐盟制裁俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）及外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。

28日：烏克蘭申請加入歐盟。

3月

1日：俄軍開始圍攻烏克蘭港口城市馬里烏波爾（Mariupol），該市約有45萬居民。

2日：歐盟宣佈將7家俄羅斯銀行剔出SWIFT（環球銀行金融電信協會）。

4日：俄軍佔領扎波羅熱核電廠。

8日：美國和英國宣布全面禁止俄羅斯石油進口。

10日：烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）與拉夫羅夫於開戰後首次高級會談並未有進展。

25日：德國宣布計劃2022年停止絕大部分俄羅斯石油進口， 2024年中前全面擺脫對俄天然氣的依賴。

4月

1日：俄軍撤出扎波羅熱核電廠，指責烏克蘭增加輻射暴露風險。

3日：歐盟指控俄軍於基輔周邊和布查（Bucha）屠殺平民，俄方否認。

8日：烏方指最少一枚載有集束彈藥的俄羅斯巡航導彈擊中烏東城市克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）的主要火車站，造成最少52死過百人傷。

12日：普京表示與烏克蘭的和平談判陷入僵局 ，特別軍事行動正按計劃進行。

13日：美國總統拜登（Joe Biden）首次指責普京在烏克蘭實施種族滅絕。

14日：俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）沉沒

5月

4日： 歐盟制定對俄第六輪制裁，計劃半年內禁用俄羅斯原油。

14日：德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）指控俄羅斯故意挑起全球糧食危機，通過摧毀烏克蘭運糧路線、攻擊糧倉和封鎖烏克蘭港口來削弱反戰國際聯盟。

18日：芬蘭和瑞典申請加入北約（NATO）。

21日：俄軍佔領馬里烏波爾，亞速鋼鐵廠（Azovstal）最後守軍投降。拜登同日簽署一項價值400億美元的援烏計劃。

6月

16日：德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）及意大利總理德拉吉（Mario Draghi）訪問基輔。

23日：烏克蘭獲得歐盟候選國地位。

30日：烏克蘭重奪黑海的茲梅伊內島（又稱蛇島）的控制權。

7月

3日：烏軍撤出烏東城市利西昌斯克（Lysychansk），是基輔政府當時在盧甘斯克（Luhansk）地區最後一個主要據點。

4日：烏克蘭公布重建藍圖，指未來10年需要超過7,500億美元。

22日：俄羅斯中止參與聯合國促成的黑海穀物協議。

8月

30日：烏軍開始進攻南部赫爾松（Kherson）地區，計劃秋季展開全面反攻迫退俄軍。

歐盟12國籲堵塞制裁漏洞 防俄國用歐洲市場作籌碼 【下一頁】

9月

2日：七大工業國集團（G7）同意對全球購買俄羅斯石油設置價格上限。

11日：烏克蘭反攻奪回北部哈爾科夫（Kharkiv）數千平方公里被佔領土。

21日：普京下令再動員30萬兵力，數萬俄羅斯男丁及家眷湧向邊境。

23日：俄羅斯就烏東四地加入俄羅斯舉行全民公投，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）指違反聯合國憲章和國際法。

27日：俄羅斯輸送天然氣往歐洲的北溪管道（Nord Stream）疑似受襲，在波羅的海（Baltic Sea）出現洩漏。

30日：普京聲稱烏東四地兼入俄羅斯，烏克蘭同日正式申請加入北約。

10月

8日：克里米亞半島連接俄羅斯的跨海大橋克里米亞大橋爆炸。

9日：普京公開任命「末日將軍」蘇羅維金（Sergei Surovikin）指揮對烏克蘭戰爭。

10日：俄羅斯出動導彈襲擊基輔等多個烏克蘭城市的能源等民用基礎設施。

11月

9日：俄羅斯宣布從早前兼併入俄的烏克蘭南部赫爾松全面撤軍。

14日：中國國家主席習近平和拜登在印尼巴厘島舉行雙邊會談，強調反對在烏克蘭使用或威脅使用核武。

15日：一枚導彈落入波蘭境內炸死兩人，北約（NATO）和波蘭指沒有跡象表明為蓄意襲擊。

24日：俄羅斯大規模炮擊烏克蘭關鍵能源基礎設施，導致數百萬人電力和暖氣供應中斷。

12月

16日：歐盟成員國就對俄第九輪制裁措施達成協議。

19日：歐盟協議俄羅斯天然氣價格採購上限為180歐元。

22日：澤連斯基訪問華盛頓期間向美國國會施壓，要求美國增加對烏援助。拜登政府宣布向烏克蘭提供價值18.5億美元的額外軍事援助，首次包括愛國者防空導彈系統。

2023年

1月

2日：俄羅斯國防部指烏軍襲擊俄軍於烏東城鎮馬克耶夫卡（Makiivka）內的臨時軍營，89名俄兵喪生。

5日：美國宣布向烏克蘭提供數十輛M2布雷德利步兵戰車（M2 Bradley） ，德國則派遣貂鼠（Marder） 戰車。

11日：俄羅斯任命總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov），擔任對烏特別軍事行動總指揮官。

13日：俄軍聲稱重新控制具軍事戰略意義的烏東鹽礦小鎮蘇勒答爾（Soledar）。

14日：英國宣布向烏克蘭派遣挑戰者2型主戰坦克，為首個提供西方主戰坦克的北約成員國。

15日：俄軍用導彈於烏東城市第聶伯羅（Dnipro）擊中一幢9層高住宅大廈，造成至少36死75 傷。

24日：澤連斯基解僱最少10名涉貪政府高官。

25日：美國宣布向烏克蘭派遣31輛美製「M1艾布蘭」（M1 Abrams）主戰坦克，德國承諾提供「豹2」（Leopard 2）主戰坦克。

2月

8日： 澤連斯基訪問英國，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）稱該國考慮向烏克蘭派遣遠程導彈和戰機。

20日：拜登訪問基輔並與澤連斯基會晤，重申美國堅定不移支持烏克蘭。

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責任編輯：鄭錦玲