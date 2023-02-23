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【業績｜高息股】香港電訊末期息43.15仙　現價股息率高達7.2厘　去年多賺2%

股市 17:48 2023/02/23

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香港電訊去年純利升2%　末期息43.15仙　現價股息率高達7.2厘

香港電訊 （06823） 收市後公布全年業績，去年EBITDA按年升3%至130.6億元，股份合訂單位持有人應佔溢利按年升2%至49億元，每個股份合訂單位基本盈利為64.71分，每個股份合訂單位的末期分派為43.15分，按年升2.6%，全年總分派為74.51分。

以周四收市價10.4元計，現價股息率為7.2厘。

期內，總收益按年微升0.5%至341.25億元，其中，電訊服務收益升2%至239.7億元，流動通訊收益跌2%至115.7億元。

公司的5G客戶人數突破100萬，至106.1萬名，佔後付客戶人數32% ，而後付客戶的ARPU上升至188元。公司指，去年漫遊及IDD業務依然疲弱，但隨旅遊恢復，相關業務於第四季度初見復蘇跡象，預期漫遊收益於2023年將大幅反彈至疫情前60%至70%的水平。隨疫情的不利因素在2023年消退，加上預期經濟增長，公司相信5G的進一步普及和漫遊恢復，會成為流動通訊業務於2023年的增長雙引擎。

Now TV用戶數目升2%至近140萬戶

至於收費電視服務，Now TV去年收益增加2%至25億元，安裝收費電視用戶數目亦升2%至139.8萬戶。公司指，受惠獨家播放FIFA世界盃卡塔爾2022，帶動去年下半年服務訂購及廣告收入較上半年升52%。

公司指，Now TV將繼續擴大Now兒童生態圈，包括透過eye AI互動機械人提供有趣味和STEM的學習內容，以及於港島西開設Sooper Yoo室內遊樂場。

拍住賞客戶消費按年增長55%

受惠消費券，拍住賞賬戶數目增加至363萬個，按年升7%，拍住賞客戶消費亦按年增長55%。而截至去年底止，商戶支付方案的用戶逾8,000個，商戶的交易額亦錄得68%的增長。

集團旗下結合會員計劃及數碼商務的網上平台The Club，會員數目增至超過370萬人，去年非手機商品交易額（GMV）按年升16%。

展望未來，儘管中美緊張關係及聯邦儲備局鷹派言論持續，但集團相信，今年預期能夠實現增長。

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編輯：袁諾曦

香港電訊－SS（06823） 港股 ViuTV
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